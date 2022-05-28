大股東對作顏益財 法人揭秘再看陽明後市

陽明董座鄭貞茂27日才喊出力拚自有船運能，朝提升獲利、毛利率大步邁進的正向展望，不料第3大股東台航竟在同日申讓6,000張持股，除有網友擔心下周陽明股價承壓，也稱台航此舉分明與台驊董座顏益財對作，但專家分析，台航趕在股東會前調節持股，應是為了美化財報，加上手中尚有逾3萬張列長投，賣壓不重，散戶也不用無須太過恐慌。

顏益財被網友喻為「最懂海的男人」，因專精航運股也持有大量陽明股票，曾說出「一張不賣奇蹟自來」的經典名言，台驊除在19日公告共砸3.2億元買進2,800張陽明，持股均價115.6元，24日股東會時，顏益財更分享投資心得，認為全球海運市場供需失衡短期難解，今年運價跌幅只要小於5成，2年內投資長榮、陽明都會大賺。

顏董樂看海運市況的一席話言猶在耳，名列陽明第3大股東的台航，卻在27日申讓6,000張陽明股票，由於成本僅12元，除讓台航大賺近7億元後高歌離席，更是繼台灣港務公司4月與5月共申讓2.5萬張股票，今年二度售股後，又見大股東加入賣股行列。

台航董事長劉文慶表示，評估今年有多項新造船資本支出、發放現金股息等資金需求，才決定申讓持股籌措所需資金，但強調手中尚餘逾3.24萬張，將列入長投，不會輕易處分。以陽明今年擬發20元股息推算，台航剩餘的3.24萬張參與除息可獲6.48億元股息，貢獻EPS1.54元，業外收益驚人。

網友對台航賣股的看法兩極，有網友認為大股東兼董事賣股，屬於正常調節，且還有3萬多張列長期投資，賣壓不算太重，但也有網友擔心是沈船訊號，指稱上次大股東申讓隔周，讓陽明幾乎殺到跌停，憂心下周端午連假前恐跌4天。

不過法人分析，台航去年EPS3.16元，在去年航運業大行情中，成績不算出色，加上6月15日將召開股東會，可能是為了美化財報，避免被股東責怪才逢高調節，加上持股成本極低，研判非短線操作進出，從財務操作角度來看，算是相當合理的作法。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（ 旺得富理財網 李宗莉 ）

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