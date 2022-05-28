抗通膨 紡織業一條龍生產 新纖力麗動起來

抗通膨，全球主要服飾品牌為降低成本、提升訂單彈性，採購「一站式購足」已成選擇供應商的主要考量。為因應客戶採購方式的改變，國內紡纖廠也動員起來，透過擴充產能或垂直整合等方式，把「大者恆大」供應鏈做好做滿，滿足客戶採購集中化、爭取客戶下單動能。

市場指出，全球紡織供應鏈，其實已從2012年就開啟集中化重組，歷經過2018中美貿易戰，疫情期間更有加速整合趨勢。

為使自己能於此波改變中脫穎而出，包括上中游的紡纖廠遠東新、新纖、力麗等業者，均投下巨資打造一條龍供應鏈；下游的儒鴻、聚陽則透過增加產能、分散生產基地的做法，爭取客戶認同。

生產基地橫跨兩岸、越南、日本及美國的遠東新，持續擴充全球產能，尤其全球減碳議題發燒，品牌服飾廠對回收再利用材質的比例，一年比一年提升，以廢棄寶特瓶製成的回收酯粒（R-PET），成為遠東新集中火力擴大產能的重中之重。

遠東新為R-PET全球第二大供應商，去年產能超過30萬噸，目前在越南、日本及台灣，持續擴充產能。計畫到2030年時，R-PET產能增加到每年150萬噸。

新纖與越南最大聚酯廠合作，生產銷售聚酯纖維，主要鎖定環保、機能型的高端產品，並計畫在越南、孟加拉皆設立回收廠。

回收瓶用酯粒是力麗集團未來三年的主力投資擴充項目，從今年開始，陸續在台灣、印尼擴充產線，並進行從染整、紗產線的一條龍 整合規劃。

聚陽目前在越南、印尼、柬埔寨、菲律賓、大陸有生產基地，去年產量是1,660萬打，除繼續在現有產線增產，預計今年達1,820萬打，把實力做大。

尼龍、加工絲價格維持高檔 力鵬、聯發紡有壓力

通膨衝擊市場對紡纖產品需求，使用在民生必需品的固聚、瓶酯粒等化纖生產廠，包括遠東新、新纖力麗等，4月合併營收年成長率達二位數，第二季接單也仍有成長；但因服飾市場購買力下滑，品牌客戶下單動能減弱，加工絲、尼龍廠的力鵬、聯發紡第二季營運成長挑戰較高。

因疫情衝擊、海運塞港，外送平台訂單成長，對外包裝材料需求增加，下游對固聚、酯粒的需求也同步提高。新纖指出，全球對酯粒整體需求，每年以3％～4％幅度成長。今年客戶對酯粒需求訂單很旺， 目前第二季產線滿載，第三季訂單也樂觀。

聚酯粒出貨大增，加上海運遞延出貨，力麗4月合併營收14.48億元，創同期歷史新高。力麗目前產項有聚酯纖維加工絲、聚酯原絲、聚酯粒，聚酯粒出口比高達60％，在市場需求持續放大下，手中訂單能見度比一般的紡纖產品高出許多。

疫情也改變產業景氣循環。市場人士指出，以往固聚、酯粒，尤其是瓶用酯粒的傳統旺季，是從第二季開始，今年提前到第一季就有客戶拉貨，訂單能見度看到第三季底。

通膨導致消費力下滑，品牌服飾廠對大眾、規格化紡纖產品的需求跟著減少；加上油價飆漲，導致PTA、CPL等原料價格大漲，尼龍、加工絲產品價格維持在高檔，也讓客戶下單動能降緩。出貨量減少下，力鵬4月合併營收年減近一成。