鄭貞茂：陽明比的是毛利率

通過配息20元，追求年年獲利、年年穩定發股利

陽明海運27日舉行股東會通過去年財報，營收3,336.87億元、獲利1,652.68億元、EPS為48.73元，配發現金股利20元，堪稱李鴻章創立招商局（陽明前身）百年來最好成績。

陽明董事長鄭貞茂表示，會確保每條船獲利極大化，我們比的是毛利率，追求永續經營、一直保持獲利狀態，年年穩定發放股利，爭取投資人青睞！

陽明造船造櫃是股東、法人關注焦點，並看好航運未來五年好光景，建議陽明趕快造船搶錢；也希望陽明旗下散裝航運光明海運再申請上市櫃，好好國際物流併購航空貨運承攬商，提增競爭力。

鄭貞茂回應，陽明該賺的錢絕對不會少，已規劃建造5艘15,000 TEU的LNG動力雙燃料船舶，每艘船都經過財務評估，並決定配置在哪些航線與用途最賺錢。陽明今年第一季毛利率70％，居貨櫃三雄之冠。

目前陽明船隊，自有船占三分之一、租船占三分之二，會逐步提升自有船，未來也不排除買二手船搶市。陽明手中現金超過1,000億元資金無虞，有錢造船造櫃，暫時不會再發行公司債、現金增資。

據專業海運諮詢機構Alphaliner最新報告，今年貨櫃航運需求成長4.9％，艙位供給成長4.3％，需求仍大於供給，但全球通膨拖累經濟復甦的疑慮與疫情擴散仍是影響經濟前景的不確定因素，貨櫃航運市場仍存有諸多挑戰。

面對瞬息萬變市場狀況，陽明持續精進航線經營方針，搭配公司船舶布建計畫，在主力的歐美航線上絕對不會缺船，維持聯盟服務競爭力，同時在南北向航線尋求南美、澳洲與西印度擴艙機會穩固市場佔有率，近洋航線則強化與遠洋航線的合作綜效。

鄭貞茂指出，這二年陽明獲利好，但航運業景氣變化大，必須保留盈餘因應變化。

陽明採取平衡股利政策，希望每年賺到更好的獲利回報股東，配息會看兩個變數，一是保留部分盈餘，朝向健全發展、提升企業競爭力；再者，論殖利率，陽明股利配發20元，現金殖利率約16％。