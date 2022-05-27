交部推觀光振興 潘思亮：現在更需紓困

疫情升溫再度重擊觀光產業，交通部爭取60億元振興預算，其中55億用在觀光旅宿業，針對旅行社團體旅遊、自由行旅客、觀光遊樂業等推獎勵振興措施，振興補助將於9月起分兩階段上路，第一階段自9月1日起，等於過了暑假才開始，對此旅行社與觀光飯店業者疾呼緩不濟急，業者恐等不到暑假就要被迫熄燈收攤。



照觀光局規畫，旅宿業部分，針對自由行遊客，平日住一晚可折扣800元，符合自行車友善旅宿、環保標章旅館、好客民宿、星級旅館，則可再加碼折抵500元，最多可折抵1,300元，直接補助給民眾。對此，晶華酒店集團董事長潘思亮、雲品國際董事長盛治仁、寒舍餐旅董事長蔡伯翰均指出，上述補助係屬「振興」，旅宿產業現今需要的是「即時紓困」！



潘思亮表示，俗話說「救急不救窮」，「振興」是「救窮」，「紓困」是「救急」；旅館飯店與餐飲業現今面臨的困境是「沒有人出門消費」，若將振興預算用來救急紓困，對產業來說比較實際。潘思亮指出，從「精準紓困」角度言，觀光產業現今最需要的是薪資補貼。



盛治仁表示，近二月疫情升溫，不少產業都面臨財務上的壓力，「振興」屬於較中長期的計畫，但短期內許多業者需要「紓困」。盛治仁建議政府協助產業度過難關，將短期紓困計畫，一併列入考量。盛治仁說，觀光飯店4、5月本就辛苦，6月也很淡，如果現在就有紓困計畫，會是很好的「及時雨」。盛治仁表示，9月上路的振興計畫，業者心存感激，但政府預算也有限，所以資源配置很重要。



蔡伯翰表示，許多台灣鄰近國家都已解除邊境管制且免隔離，日本自6月10日起開始接受外國以每團4人入境，台灣只要解封開放或返國後居家隔離天數縮短，大家肯定搶著出國度假旅遊，國旅市場就會縮小。而台灣國門依舊不開，外國遊客進不來，住房率將再往下掉。



蔡伯翰並說，到了9月，日韓港澳新泰的人都已出國旅遊度假玩完了，台灣也不會來了，很多旅館飯店恐怕撐不過這三個月就熄燈了！