誠品信義店明年熄燈? 房東統一集團說話了

繼兩年前誠品敦南店熄燈後，誠品信義店租約也將於明年年底到期，未來存續引發各界關注。誠品生活董事長吳旻潔27日在股東會中拋出震撼彈，強調信義店的存續關鍵在統一。

對此，統一集團今天回應指出：「這個商場有七家公司共同持分，誠品租約到期日是明年年底，雖然誠品方提出續約條件書，但是商場各持份方鑑於距離租約到期日仍有相當時間，而且現階段各持份方對續租與否尚未有明確的決定，因此，目前並未回覆誠品續約與否。」

針對吳旻潔指出，信義店房東為台南幫裡七家公司，目前除了主要房東統一集團還未明確回覆之外，其他非統一的房東均支持續租。對此，統一表示目前七家公司尚無共識，不知這個訊息從何而來。

另外，吳旻潔說，按照原先合約，房東會在2023年中之前回覆是否續租，而統一集團董事長羅智先2020年時承諾會在當年底前回覆，不過到此刻還未獲回覆。對此，統一主管表示，現在才2022年年中，距離2023年年底租約到期還有一段時間。

誠品信義店租期18年，租約將於2023年12月到期。吳旻潔表示，兩年前就已經提出續約，甚至後來還加碼提出優於市場行情的條件，持續努力爭取中，未來存續關鍵在統一集團的最後決策。

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