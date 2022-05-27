陽明人嗨起來！員工分紅85萬將落袋

陽明員工嗨起來！陽明海運今天舉行股東會，通過根據公司章程獲利提撥員工酬勞1％，約為20億元，以陽明員工人數約1,710人推估，約可領85.5萬元，終於一吐怨氣。除了員工有錢拿，董事酬勞也提撥8千萬元，兩項議案均順利通過。

陽明今天召開股東常會，受惠於陽明去年全年獲利如市場預期繳出史上最好的佳績，全年營收3,336.87億元，營業毛利2,131億元，稅後純益為1,652.68億元，每股盈餘48.73元，股東發言也意外踴躍，甚至有前員工出席「單挑」董事長鄭貞茂。

由於陽明滿手現金，有小股東提出希望陽明能比照長榮進行減資，把錢還給股東，認為明年能減資2元，也有小股東希望能比照台航至少配6成，提高股利配發率，即便多配個5～10元，手上仍有上千億可用，若又不投資，根本不需要留這麼多現金。

陽明董事長鄭貞茂表示，比較想要實施庫藏股，目前不評估進行減資。至於提高股利一案，鄭貞茂說，船運業是這兩年比較好，不是每年固定獲利的傳統產業，陽明才從財務很糟糕的情況慢慢改進，現在還沒有站穩腳步，仍是景氣循環股。

新冠疫情在大陸升溫，然陽明第1季的營收、獲利再度寫下史上新高，營業毛利753.15億元，營業利益723.05億元，稅後純益為605.77億元，每股盈餘17.35元。

（中時 黃琮淵）

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