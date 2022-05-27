momo富邦媒粽子買氣狂飆300％ 醬料也夯

端午佳節倒數計時，加上疫情、宅過節需求，富邦媒（8454）粽子銷售再創高峰，旗下momo購物網粽子買氣較去年同期成長突破300％，吃粽必備醬料也有雙位數的成長。

每年「南部粽vs.北部粽」都會掀起網友熱絡討論，momo觀察無論南北粽都有大批忠實支持者，更有網友力推中部粽、客家粽、潮州粽、湖州粽等，momo特別成立《端午放粽購》，除豐富的粽子、醬料5折起，momo再加碼滿額送行動冰箱、10％ momo幣兩大好禮。

momo根據網友留言觀察，多數支持南部粽的網友認為「澎派感」是南部粽勝出的主因，其中又以「標配鹹蛋黃」為其可口誘人的重要靈魂角色，更釣出許多擔心熱量超標的網友表示「生糯米、爌肉、鹹蛋黃水燙更清爽」、「水煮的不油膩也方便澆醬料」、「不經油炒熱量低」美食當前也不用忌口。

momo南部粽推薦商品如近一個月狂銷破25,000顆的「南門市場立家」肉粽，其南部台灣粽包裹梅花肉、香菇、鹹蛋黃、花生、蝦米、醬油等豐富配料，一口享盡海陸美味。「黑橋牌」府城廟口粽禮盒，最早是黑橋牌頭家娘的私房料理，因料足味美而廣為出名，伴隨好口碑上市至今已有30年歷史。「新東陽」南部水煮粽同樣高人氣，鹹淡剛好且滑口而不膩，讓人一顆接一顆。

北部粽支持者則鍾愛其粒粒分明的口感，先爆香拌炒後包入粽葉蒸熟的作法讓北部粽保有濃濃的餡料香，網友力讚「鹹香入味」、「香氣比較足」。人氣商品包含短短10天即熱銷突破1,500顆的「呷七碗」招牌北粽，以先炒後蒸的傳統製作法，搭配獨門醬汁醃製的台灣豬肉與豐富餡料展現風味絕佳的好味道；或是歷年熱銷「竹南懷舊」肉粽，原味、鮮筍、蚵乾、鮮魷等多種口味任選，一家喜好都能滿足；還有「義美」北部粽，安心檢驗的嚴選食材，佳節享受美味更安心。

除了選擇喜歡的粽子口味，也有網友表示搭配醬料是提升美味的關鍵，留言說到「沒愛之味甜辣醬就不想吃了」、「配上醬油膏+花生粉，人間美味啊」、「我都只沾東成醬油」。momo網羅網友點名的愛之味甜辣醬，甜甜辣辣的滋味不僅搭配粽子提味，也是炒、拌、淋、紅燒料理好幫手；以及東成醬油、萬家香醬油、各式醬油膏與辣醬，同時集結香菇、干貝、鮑魚等豐富食材選擇。

momo《端午放粽購》5折起活動持續動員中，不只各式粽子、醬料5折起，momo更加碼兩大「滿額送」好康寵愛消費者，凡於6月3日前購買指定商品並單日單筆消費滿666元，即可登記抽40公升行動冰箱；滿1,388元登記送10％ momo幣。