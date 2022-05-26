萬海擴增運力 拚今年賺贏去年

萬海航運26日召開股東會，由副董事長陳力主持，通過每股配發10.5元現金股利，加上1.5元股票股利，為歷年最高。今年航運業艙位仍供不應求，萬海將彈性調度航線及船舶，配合新造船及先前購入二手船新增運力，因應下半年需求旺季，今年營運朝向超越去年全力努力。

展望下半年，俄烏戰爭、全球通膨加上供應鏈尚未完全脫離疫情影響，疫情期間的缺櫃、缺工及塞港等問題，萬海積極思考供應鏈重新布局，未來供應鏈可能朝向區域化、在地化，將彈性調度航線及船舶，配合新造船及先前購入之二手船新增運力。

萬海去年營收2,280.05億元、年增178.46％，稅後純益1,033.43億元，EPS為42.35元，年增813％；今年第一季營收805.03億元、年增108.47％，稅後純益406.12億元、年增176.42％，每股純益16.64元，各項數字創歷年同期新高。

萬海目前是亞洲區間航線和船期最密集的貨櫃航商，隨著開闢中東、印度航線，將營運範圍推進至中遠洋區域，去年增闢遠東至美西、南美西、美東航線，躋身全球性航商，追求營運規模持續成長。

萬海去年營運量達到479萬TEU（20呎櫃）、年增6.21％，同時訂造37艘新船，包括首次向韓國現代重工、三星重工訂造13,100TEU級新巴拿馬型共18艘，多元船型有助於市場拓展、增加聯營合作機會，同時伺機購入二手船，為航線提供即戰力，下單17萬TEU新造櫃，約占總自有櫃27％。

照萬海船隊規劃，自2022到2024年新船訂單共46艘，預計今年將有12艘新船交船，新增運力52,630TEU，目前已交二艘，待交十艘，包括第三季一艘2,038TEU與二艘3,013TEU、第四季四艘3,013TEU與二艘13,200TEU，萬級貨櫃船加入有助擴大美國線等中長航線市場營運，賺到高運價。