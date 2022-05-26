和泰車 樂觀今年車市銷售

和泰汽車樂觀晶片荒、缺車問題下半年將有解，維持全年車市46萬輛的小幅成長預估。和泰車強調，手握1.5萬張待交車訂單，及Town Ace、NX等兩款「萬輛級」新車為後盾，業績成長動能無虞，對今年小型車銷售15.5萬輛新高目標達陣有信心。

車業龍頭和泰車26日舉行法說會。和泰車分析，整體經營環境上，儘管存在疫情影響零件供給、晶片供應短缺、潛在通膨風險等考驗，但台灣經濟穩定成長、股房市持續熱絡、國旅需求旺盛，因此仍維持全年車市46萬輛的預估，將略高於去年的44.98萬輛實績。

和泰車協理劉松山指出，目前掌握待交新車訂單總數高達1.5萬張，超過正常單月新車銷售規模，其中豐田品牌占9,000張、豪華品牌凌志（Lexus）6,000張；只要包括晶片在內的零件供應恢復，各車廠生產線都已做好隨時加班增產的準備，下半年起可望加速追趕業績進度，和泰車也維持全年小型車販售15.5萬輛的新高目標不變。

相較於進口車供應不穩定，劉松山強調，和泰國產車無缺車問題，今年整體銷售數量目標不變下，會透過增加國產車的販售，彌補進口車供應不足的業績缺口。

他表示，和泰車今年還有兩張王牌－豐田品牌小貨車Town Ace、凌志全新NX等兩款「萬輛級」新車助陣，對全年新車銷售目標15.5萬輛達陣有信心。

事實上，受到進口車缺車拖累，和泰車第一季罕見出現營收、獲利雙雙衰退的情況，汽車銷售業績為主的銷貨收入淨額493.13億元，年衰退12.1％，第一季稅後淨利52.45億元，也比去年同期衰退近一成，單季EPS為7.86元，仍創歷史單季次高。