華航謝世謙：高票價、高運價時代來了！

華航26日召開股東會，去年大賺近百億元，成為全球少數獲利的航空公司，通過配發現金股利0.83元，創1995年來新高。展望今年，華航董事長謝世謙認為充滿未定數，包括俄烏戰爭、疫情延燒、燃油價格狂飆，尤其高油價衝擊航空業獲利，未來勢將進入高票價、高運價時代。

隨客運起飛載客載貨，也恐影響貨機載貨與高運價，這些都是很tough的問題，華航將全力客、貨雙拚，對全年營運仍審慎樂觀。

近期航空燃油價格狂飆，完全與油價脫序，兩者價差從10美元擴大至30美元，目前國際油價來到每桶110美元上下，航空燃油飆至140美元，燃油成本占營運成本四成，將導致高票價、高運價。

謝世謙指出，航空客運過去二年受到疫情影響而停擺，是史所未見的事，所幸近來各國疫情緩解、境管鬆綁，國內下半年也可望解封，將出現一波報復性出遊潮。華航旗下廉價航空台灣虎航日前開賣優惠票出現搶購大當機，就是一個訊號，代表客運很快將復甦。

華航已積極為旅運需求布局，第二季新增航班是去年同期的逾二倍，配合國內開放程度，將機動調整客運班次，以A321neo新機優化區域航線產品，並爭取高收益之三、四航權客源，聚焦東南亞、東北亞飛北美、紐澳等地龐大的轉機客源市場。

謝世謙表示，現在航空票價跟疫前相比大漲三至四成，未來解封後，票價將視市場需求、競爭，各國機場量能與限制調整，回歸市場機制，預估今年是高油價、高票價時代。

至於貨運市場，在塞港、缺櫃及供應鏈瓶頸短期無法全面改善下，可預期高時效性的航空貨運，仍將是引領航空公司營收成長的主力。華航預期第四季全貨機機隊將增加至23架，另外新購的4架777F貨機也將自明年開始陸續到位，並於2024年交付完畢，屆時將以領先的貨機機隊規模及綿密航網優勢，持續提升獲利能力。

上海封控對貨運影響大，在分階段解封後，本周起進出口貨量增，遞延貨物出籠，並將帶動周邊國家出貨可期。

華航去年營收1,321.4億元、獲利93.8億元，光是貨運營收就貢獻1,242億元創史上新高。

由於燃油成本高，法人對航空貨運高獲利是否結束懷有疑慮，唯恐影響華航今年獲利？謝世謙認為，目前言之過早，要視航空燃油價格及客貨運收入而定。

也有投資人憂心客運復甦，增加機腹載貨艙位，後恐影響運價？華航總經理高星潢分析，即便運能增加，因為還不是全航線恢復正常，不見得會供過於求，貨運會透過收益管理和航網規劃達成目標。

萬海：今年營運要超越去年

萬海航運26日召開股東會，由副董事長陳力主持，通過每股配發10.5元現金股利，加上1.5元股票股利，為歷年最高。今年航運業艙位仍供不應求，萬海將彈性調度航線及船舶，配合新造船及先前購入二手船新增運力，因應下半年需求旺季，今年營運朝向超越去年全力努力。

展望下半年，俄烏戰爭、全球通膨加上供應鏈尚未完全脫離疫情影響，疫情期間的缺櫃、缺工及塞港等問題，萬海積極思考供應鏈重新布局，未來供應鏈可能朝向區域化、在地化，將彈性調度航線及船舶，配合新造船及先前購入之二手船新增運力。

萬海去年營收2,280.05億元、年增178.46％，稅後純益1,033.43億元，EPS為42.35元，年增813％；今年第一季營收805.03億元、年增108.47％，稅後純益406.12億元、年增176.42％，每股純益16.64元，各項數字創歷年同期新高。

萬海目前是亞洲區間航線和船期最密集的貨櫃航商，隨著開闢中東、印度航線，將營運範圍推進至中遠洋區域，去年增闢遠東至美西、南美西、美東航線，躋身全球性航商，追求營運規模持續成長。

萬海去年營運量達到479萬TEU（20呎櫃）、年增6.21％，同時訂造37艘新船，包括首次向韓國現代重工、三星重工訂造13,100TEU級新巴拿馬型共18艘，多元船型有助於市場拓展、增加聯營合作機會，同時伺機購入二手船，為航線提供即戰力，下單17萬TEU新造櫃，約占總自有櫃27％。

照萬海船隊規劃，自2022到2024年新船訂單共46艘，預計今年將有12艘新船交船，新增運力52,630TEU，目前已交二艘，待交十艘，包括第三季一艘2,038TEU與二艘3,013TEU、第四季四艘3,013TEU與二艘13,200TEU，萬級貨櫃船加入有助擴大美國線等中長航線市場營運，賺到高運價。