邁向脫碳轉型 陽明、萬海加入絲路聯盟

陽明海運（2609）積極因應淨零排放，邁向航運脫碳轉型之路。陽明今（26）日宣布加入絲路聯盟（The Silk Alliance），攜手海運產業鏈相關成員，共同發展並推動船舶脫碳策略，絲路聯盟第一階段將奠基亞洲區間航線，建立綠色走廊計畫，加速促進全球航運產業脫碳進程。

陽明表示，參與絲路聯盟，可強化陽明海運對船隊燃料轉型的承諾，並支持貨櫃航運達到零碳排的長期目標，已規劃建造五艘15,000TEU的LNG動力雙燃料船舶，透過較成熟的替代燃料因應航運淨零碳排的挑戰。

絲路聯盟由勞氏船級社海事脫碳中心（Lloyd’s Register Maritime Decarbonisation Hub）創立，由海運上下游相關產業鏈成員組成，旨在藉由供應鏈合作，針對貨櫃船舶制定兼具安全性及商業面的永續脫碳策略，提供絲路聯盟成員在燃料轉型、投資風險等不確定因素下，有可執行之參考依據，持續推動低碳轉型策略，履行COP26淨零碳排之承諾與責任。

陽明致力於推動環境永續發展，減碳成效斐然，透過船體優化、環保新船布建、最適航速控制、智慧化監控系統引進與現成船改裝等管理性措施，營運船舶於2021年二氧化碳排放強度較2008年減少57.38％，提前達成國際海事組織（IMO）2030年降低40％的目標，未來更規劃建造5艘15,000 TEU的LNG動力雙燃料船舶，冀能透過較成熟的替代燃料因應航運淨零碳排的挑戰。

萬海加入絲路聯盟 落實船舶減碳決心

萬海航運（2615）加入勞氏海事脫碳中心發起的「絲路聯盟」，展現落實降低碳排責任的決心。萬海航運副總葉文超表示，將藉由聯盟成員跨領域合作，結合航運、金融、技術、能源的專業知識，共同實現碳中和目標。

勞氏海事脫碳中心項目經理Charles Haskell稱，這是首創為多個利益相關方制定燃料轉型戰略，不僅有航運業參與方的支持，還獲得航運供應網路體系服務相關運營商的支援。

絲路聯盟成立宗旨，在建立特定船隊的脫碳戰略及綠色走廊，實施計畫並彙集多元化組織，包含船公司、造船廠、燃油物流供應商、發動機製造商與金融機構一起合作，主要針對亞洲運營的貨櫃船制定針對特定船隊的燃料轉型戰略，履行COP26承諾，並採取切實行動，降低當前阻礙更廣泛採用可持續碳中和燃料的投資風險。

同時，透過跨業別合作建構知識庫，實現安全、商業可行及可持續海上運輸，以支援航運業在2050年實現國際航運脫碳長期戰略。

葉文超表示，作為負責任的航商必需發揮積極行動，促進全球環境永續發展，發揮正向影響力，此次參與過絲路聯盟跨界合作，顯示萬海持續落實環境保護、永續發展的經營理念。

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