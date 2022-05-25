台中高鐵特區 商辦住宅案齊發

上市櫃建商下半年爭相搶進台中高鐵特區推案，其中，總太集團旗下的陞霖地產打頭陣、推出商辦大樓案，以及達麗建設、大華建設、櫻花建設等住宅大樓預售新案齊發；尤其是達麗、華建雙百億大案，在高地價與營建成本高漲下，新案每坪開價預料將「坐4望5」。



台中高鐵特區擁三鐵共構優勢、加上站前超過200億元、由廣三百貨集團主導的「高鐵娛樂購物城」開發計劃，規劃打造國際級購物中心、五星級飯店等商業設施，目前已進入細部設計作業階段，預計2026年營運。



百億重大建設推升區域房市的高度與熱度，根據最新實價揭露，台中高鐵特區第一季進場的「登陽未來之丘」預售新案，實登單價已站上4字頭。



台中房仲業者分析，大型購物中心進駐不只滿足在地生活所需，區域持續發展帶動移居熱潮，商辦與住宅剛需浮現；尤其台中高鐵特區商辦市場走「惦惦賣」路線，因緊鄰國道一號、74號快速道與三鐵共構交通優勢，吸引不少科技業、醫療業、傳產、服務業等將中部辦公室設在高鐵特區內，員工南來北往洽公、上下班都便捷。



看好台中高鐵特區商辦潛力，總太地產繼「TTC高鐵商貿中心」之後，集團去年4月再砸重金標下1,376坪土地，預計推出第二棟商辦大樓，並與集團旗下陞霖地產攜手合作，採合建團體戰模式推案。



陞霖地產近期打出「誰是主勢者」、預告將首度插旗台中高鐵特區，引起市場熱議。該案基地位於高鐵東二路、高鐵東路，距離「高鐵娛樂購物城」僅150公尺，預計今年秋季正式公開。



此外，達麗建設與白天鵝建設團隊聯手，去年4月以每坪96.4萬元高價、標下台中高鐵特區4,584.4坪土地；同時，大華建設也標下台中高鐵特區的4,256坪商業區土地，雙建案總銷分別超過百億元。據悉，上述兩個百億大案極有可能由海悅廣告代銷。



原本市場推估，以達麗、華建去年得標的地價推算新案價格，每坪開價35萬元起跳；不過，近年來在營建成本持續上漲、且缺工缺料等因素影響下，新案開價已確定「坐4望5」。其中，華建新案規劃地上24層、地下4層，總戶數達1,153戶，總銷約達180億元，預計第四季推出，引發市場關注。