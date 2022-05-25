船舶供給吃緊 裕民正向看今年散裝市場

裕民（2606）今天在台灣證券交易所召開業績發表會，經營階層表示，今年船舶供給確定吃緊、全球散裝船訂單維持歷史低檔、環保法規限制運力增長、高油價減少船舶速度、塞港情況難解造成船舶運力供給緊縮等諸多因素，對今年散裝市場看法正向。但仍須留意俄烏戰爭、大陸進口煤礦量減少及電爐煉鋼比重拉高對煤礦需求帶來的影響。

裕民指出，基礎建設的投資是推升散裝原物料需求的重要關鍵，由於通膨與戰爭等因素，IMF下修GDP從4.4％至3.6％，而根據過去慣例，各國政府在經濟成長修正時期，會積極推出計畫經濟刺激國內需求成長，基礎建設即扮演重要角色，且散裝貨輪佔全球近半海運貿易量，總體經濟成長將支撐散裝貿易需求，將帶動散裝航運運輸需求未來顯著增加。

今年以來，BDI指數續揚，今年前4月2,087點，年增9％，昨天來到3,253點，前4月海岬型平均租金25,840美元，年增47％，近期更超過3.5萬美元，海岬型船舶即將進入傳統旺季，中小型船日租金收益維持成長趨勢，將支撐整個散裝市場。

裕民指出，2023年將上路的環保規範將促使船舶降速行駛，將拉長航程、減少市場運能，但同時散裝船舶新造船運能佔全球船隊運力低於7％，顯示未來在運能供需上，運力供給成長有限，散裝航運市況仍將呈現供需相對平衡的狀態。而裕民船隊80％以上是環保節能船，遠高於30％的市場平均值，近8成船隊之CII評等符合規定之C級以上，2023年新環保法規對裕民不但沒有影響，還相當具有競爭力。

（時報資訊 莊丙農）

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