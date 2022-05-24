長榮:EIS PP仍為張國華 營運不受影響

弟弟派張國明以巴拿馬長榮國際（EIS）為常任董事長（Permanent President）的名義，向長榮海運（2603）寄發存證信函，將改派EIS在長榮海運的二席法人代表，長榮海運晚間回應表示，經查EIS的PP仍為張國華，長榮海運董事會成員並未變更，公司營運一切正常，不受此事件影響。

以下為長榮海運的聲明：

針對張國明先生召開記者會及寄發存證信函至本公司，聲明其為巴拿馬長榮國際公司(Evergreen International S.A.，簡稱EIS)之Permanent President常任董事長，並欲改派EIS在長榮海運之二席法人代表一事，長榮海運表示，長榮海運將依公司治理原則辦理。經查EIS目前於巴拿馬公共登記處顯示之Permanent President常任董事長仍為張國華先生(如所附巴拿馬公共登記處5/24截圖)，因此長榮海運董事會成員並未變更，公司營運一切正常，不受此事件影響。

張國華先生這幾年對長榮海運的經營與投入不遺餘力，前幾年在海運慘澹經營時，仍持續挹注資金，認購公司發行增資之股票，給予本公司最強力且安心的奧援，對公司助益良多。此外，張國華先生亦提供其海運專業，對建造新船提供許多創新的建議及想法，使這兩年長榮海運能度過低谷、創造榮景，交出令人滿意的成績單。

長榮海運表示，希望大股東能回歸理性，凡事應以股東、員工及企業社會責任為優先考量，才是維持長榮海運永續經營之道。

巴拿馬公共登記處顯示巴拿馬長榮國際（EIS）的常任董事長（Permanent President）為張國華。圖／截圖巴拿馬公共登記處

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