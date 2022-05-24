張國明寄長榮存證信函 更EIS 2席法人董事

長榮弟弟派24日召開記者會，由律師黃福雄主持，再度重申張國明已是巴拿馬長榮國際（EIS）常任董事長（PP），5月10日召開的股東臨時會合法有效，張國明將會積極執行EIS PP的權益及職務，目前已向長榮發出存證信函，要求改派兩席法人董事代表，撤換柯麗卿及謝惠全。惟EIS的PP仍是張國華，長榮無法協助辦理。

2016年長榮集團創辦人張榮發過世後，EIS永久董事長為張國華，EIS因有長榮（2603）7.4％持股，長榮又是長榮航空和長榮國際儲運最大股東，各持股14.77％和40.36％，再加上集團交叉持股，掌握EIS也將進一步控有長榮集團。

弟弟派張國明、張國華及張國煒今年正式結盟，已順利取得長榮國際及立榮航空主導權，也陸續改派了長榮鋼、中再保、長榮航太等多家集團的法人董事代表。

今年5月10日弟弟派以EIS公司章程第7條第11項，召EIS開股東臨時會，推舉張國明為永久董事長。但哥哥派張國華反擊，2016年3月24日四位遺囑執行人依據EIS公司章程第7條第9項及第10項規定，同意指定張國華為PP，並無弟弟派指出的PP一職長達六年懸缺。

目前弟弟派及哥哥派都堅持己見，互控對方違法。

至於為何在長榮集團創辦人張榮發過世6年後，弟弟派三兄弟才突然有如「大夢初醒」開始積極介入EIS經營權，黃福雄表示，弟弟派過去6年對EIS相關事務都「不清楚、不了解」，PP不存在，反而是好奇為何EIS在這段時間都不發出開會通知。

黃福雄強調，上周已將EIS的PP為張國明的變更申請書遞件出去，若無法變更成功，將會進行下一步。

在此之前張國明已積極開始行使EIS PP的職務，首要是向長榮發出存證信函，要求改派兩席法人董事代表，撤換柯麗卿及謝惠全。

再者，30日長榮將開股東會，將討論減資6成等重大議案，因EIS持有長榮7.4％，黃福雄強調，張國明也將會有積極作為。

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