顏益財:美西罷工若成真 運價重演去年飆風

台驊投控（2636）今（24）日召開股東會，董事長顏益財表示，大陸解封、俄烏戰爭、美西港口勞資談判，將是影響下半年全球海運供應鏈的三大變數。其中，美西碼頭勞資談判近期傳觸礁，為後續塞港危機埋下變數，恐將對美西供應鏈造成很大影響，且西岸外溢效應會影響東岸，類似去年運價飆升的情況恐將重演。

但顏益財預估，今年運價以高位震盪為主，其中歐洲線下跌，主要受俄烏戰爭影響，另美西線運價跌，受上海封城出貨受阻影響，應是短期現象，下半年會好轉，但不太可能跟去年一樣這麼高。

今年美西碼頭即使罷工，顏益財研判，罷工時間應不會太長，拜登政府公權力會介入，否則影響美國期中選舉，且目前美國通膨壓力大，罷工時間拉長的影響將很大。

大陸業者陸續復工，訂單開始湧現，預期緩解工廠缺料斷鏈及出貨延遲困擾，最快5月底、6月初將迎來「報復性出貨潮」。預期北美、歐洲線需求同步增溫，倘若因為罷工導致塞港問題未紓解，運價可能出現大幅增長，同時海運轉空運需求將再現，空運運價也將回升。

航空市場則將進入修復期，在各國管制措施逐漸放寬，及上海逐步復工生產並陸續出貨下，跨區域流動逐漸增加，航空市場需求逐步恢復，歐美線需求也跟著起飛。

目前的運價水平還是很高，顏益財指出，只要下跌沒有超過五成，船公司還是賺很多，運價在高檔下跌的過程貨代公司的利潤反而會更好，有利航運業未來營收貢獻。

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