航海王搶船員大戰 祭18萬元補助

交通部航港局24日舉行「海員新星培育計畫」MOU簽署儀式，航港局長葉協隆指出，這次國內七大航商（長榮、陽明、萬海、裕民、中鋼、光明、世邦），與博幼基金會合作，提供學生從就學到就業一條龍的服務，每年最高可領18萬元補助。

葉協隆表示，此計畫有三大重點：一是跟以前只針對大三、大四學生的短期補助不同，是從就學到就業的一條龍補助計畫；二是補助津貼加碼，除了住宿費、學雜費之外，還有生活津貼，每年最高可領10萬元～18萬元；三是向下扎根，國中畢業就讀海事職校也能受惠。

陽明海運董事長鄭貞茂致詞時笑稱，「場面話是大力支持此計畫，私下是搶人大作戰。」海運業現在非常缺人，船員是海上的高科技工作，是技術導向的工作，收入也比一般產業高。他表示，船員一年工作九個月，三個月在家，適合年輕人投入。

陽明海運目前外籍、台籍船員的比例約各半，公司希望可以提升台籍船員比例到7～8成。鄭貞茂補充，陽明海運是國家的船公司，不只有海運的訓練與挑戰，更有榮譽感，在前陣子國內缺蛋時，他們的團隊也幫忙從過外運了很多蛋。

長榮海運董事長張衍義也指出，海運業對人才需求有增無減，希望創造利潤、照顧員工、回饋社會，也願意跟業界同行一起共襄盛舉響應活動。

航港局指出，受到疫情的影響，近期船員人數略為吃緊，加上航商因貨運需求建造新船，勢必造成後續船員的需求增加。另外，俄烏戰爭開打逾3個月，也對船員人力造成衝擊，兩國船員人數就占全球船員數的15％，因此長期缺船員的狀況，現在又變得更加吃緊。