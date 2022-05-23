中嘉、凱擘打寬頻上網價格戰 殺到599

有線電視收視戶再創新低，寬頻上網用戶則持續擴增，中嘉、凱擘兩大有線電視業者近期大打寬頻上網價格戰，其中，凱擘聯手台灣大旗下台灣大寬頻祭出1Gbps上網費799元，創下市場1Gbps上網新低價，中嘉有線寬頻1Gbps上網費主打999元、但120Mbps主打599元低價。

根據NCC最新統計，國內有線電視收視戶再創新低，截至第一季為止，中嘉全台收視戶約105.2萬戶、市占22.3％，凱擘95.4萬、市占20.24％，台灣寬頻（TBC）68.7萬戶、市占14.59％，台灣大旗下台固媒體51.5萬、市占10.92％，台數科44.2萬、市占9.35％，大豐電22.4萬、市占4.76％。

有線電視收視戶持續下滑，但國內整體有線電視寬頻上網用戶卻節節升高，截至今年3月，國內整體寬頻上網用戶數擴增至623萬，其中，有線電視寬頻上網用戶203萬，創下歷史新高。

中嘉表示，疫情衝擊帶動家用寬頻需求增加，中嘉2021年家用寬頻業務營收、用戶數、新用戶的每用戶每月ARPU飆升，年增率10％以上。2022年第一季寬頻上網總用戶數再較2021年同期淨增超過10％，寬頻用戶滲透率衝破4成邁向5成大關，以中嘉目前寬頻上網用戶數接近5成來看，寬頻上網用戶數約落在50萬戶左右。全年包含有線電視在內之總體用戶數預期將逆勢上揚以淨成長作收。

中嘉集團2021年營收破百億元，稅後淨利超過20億元，自董事長郭冠群接手中嘉之後，已連續三年營收叩關百億元、稅後淨利超過20億元 。

中嘉表示，疫情衝擊帶動家用寬頻需求增加，中嘉2021年家用寬頻業務營收、用戶數、新用戶的每用戶每月ARPU飆升，年增率10％以上。

中嘉強調，自易主三年多來，連年投資十多億元、相當於投入過半以上的稅後淨利強化網路建設。去年疫情爆發，仍至於今來疫情升溫，進一步帶動上網需求，2021持續到2022第一季家用寬頻業務成長率始終保持較同期增長雙位數，其中高資費用戶的增長強勁，帶動新用戶ARPU相較同期成長超過10％，升級客戶端設備有效提升使用者體驗，帶動用戶數穩定成長。