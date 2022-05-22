學校頻停課 團膳業者慘 60天虧1億元

獨》兩個月虧1億元！學校頻停課 團膳業者拒扛損失

本土疫情延燒，中央流行疫情指揮中心估5月下旬將達疫情高峰，除新北市僅7行政區停課，全台各縣市陸續宣布高中以下學校明（23）日起自27日改採線上教學，並視疫情調整是否延長。團膳業者表示，本土疫情爆發以來業者損失慘重，光4-5月全國食材損失就高達1億元，強調損失不該由團膳業者全數吸收，新學期的營養午餐合約範本應將疫情下的停餐機制一併納入。

「損失大得不得了」！全國餐盒同業公會理事長陳明信表示，4月份本土疫情開始爆發，常碰到班級有學生快篩陽性或PCR確診而停課，那時會匡列全班甚至全校停課，食材損失會很大，明天起的停課政策是由各縣市決定，停課也就無法供餐，目前僅台北市有提出公告後3天團膳食材補助由北市政府來出，其他縣市則是請業者和學校自行協調。

陳明信說，4-5月常出現匡列人數過多導致全校臨時停課，假如當天下午傍晚宣布臨時停課，由於備餐是照菜單走，準備好的食材就損失了，這2個月常常把大量棄單的食材捐給社福機構，自己的公司4月的營業額就損失近600萬，5月疫情大爆發，營業額損失更高達1300萬，2個月就損失了約1800萬；4月食材損失約150到180萬，5月約高達250萬。

根據統計，全國高中職以下營養午餐每年營業額約180億，由於停課後前2天的食材幾乎是廠商自行吸收，換算下來光這2個月全國食材損失就高達1億。

陳明信說，這2年的疫情都在考驗公司的財務狀況，員工薪水還是要付，部分縣市為了服務廣大不同家庭樣態的學生，若學生實在有到校需求仍可到校，但為了供應這100多餐以同樣價金供餐，業者只會虧更多。

許多團膳業者也一再呼籲，不應該讓業者來承擔全部損失，團膳業的淨利只有3-5％，利潤實在低到不行，教育部和地方政府訂定新學期的營養午餐合約範本時，應考量訂定近年因疫情停餐的機制，包括補償廠商的食材損失，也希望家長們理解廠商的困擾。

產銷班王姓農民表示，疫情這樣下去，停課到學期末都有可能，現在各縣市停課，一天蔬果出貨量就少了10幾公噸，不到正常供餐的一半，大家只好另尋銷路，相當無奈。

（中時 李柏澔）