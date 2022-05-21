紡織廠闢錢途 變身資產大戶

中美貿易戰、新冠肺炎疫情、全球紡纖供應鏈南移東南亞，都讓國內紡織產業「被動」掀起一波汰換、轉型潮；傳統老牌紡織廠三洋紡、中福、大將，都轉型為營建資產族。為上下游整合，聚紡與興采股份轉換，並定於5月31日股票終止上櫃。

此外，宜進、大東、中和等中小型紡織廠，在營運面對市場競爭加劇，加上關稅障礙，本業縮水，廠房陸續停產出售下，面臨轉型、多元化發展的抉擇。

三洋紡將桃園的PP大廠生產線停工後，宣布投資上鋌營造100％股權，並從「三洋紡織纖維股份有限公司」更名為「三洋實業股份有限公司」。

目前業務跟紡織業無關的三洋指出，除已簽約工案依工程進度執行之外，將積極爭取承包新案件，以擴大營收與獲利，並將發展建設開發事業、能源事業。

創立於1970年的中福，原生產紡織棉紗產品，在桃園中壢購有2萬多坪土地作為紡織廠用地，後因紡織業環境變遷，目前已轉型將業務放在不動產租賃、植物工廠等。2021年營業比重九成來自不動產租賃，一成來自其他業務。

大東中壢廠原為紡紗廠，受到新冠疫情影響訂單減少，已不符合經營規模，為減少損失，2020年決定全面停止生產，並將紡紗事業移往越南。

2019年底，老牌紡織廠宜進為減少虧損，停止加工絲部門台南廠的生產作業，並以16.04億元出售台南廠後，宜進不再自己生產紡纖產品，積極投入房地產開發，及資產出租業務。

主要以毛條銷售為主的中和，在國揚集團入主後，轉型朝多元發展。中和表示，受疫情影響，全球羊毛產業鏈的成長仍充滿不確定性。目前營運模式仍將維持，運用多角化經營策略，持續探求及評估各項潛在投資機會。

主要生產透濕防水機能性紡織品的聚紡，與興采為上下游關係。在和興采股份轉換後，為因應全球紡纖供應鏈變遷，強化競爭力，雙方將朝環保機能性紡織品上下游一條龍供應鏈的整合發展。