這輛古董賓士拍出42億天價 創全球紀錄

蘇富比（Sotheby’s）19日晚間在紐約舉辦兩場當代藝術拍賣會，拍賣總額合計高達2.834億美元。另一方面，德國豪華車廠賓士近日以1.35億歐元（約1.42億美元或新台幣42.2億元）價格賣出一輛1955年極罕見車款300 SLR Uhlenhaut Coupe古董跑車，創下全球汽車拍賣最高紀錄。

蘇富比周四舉行兩場拍賣會，第一場「The Now」拍賣會共拍出7,300萬美元，所有拍賣品完售，並改寫九位藝術家作品拍賣紀錄。值得注意的是，拍賣23件作品裡近六成出自於女性藝術家之手。

第二場拍賣會共27件作品上陣，總拍賣額約2.105億美元。成交最高價格是英國畫家法蘭西斯．培根（Francis Bacon）作品《1962年紅衣主教習作，1971年第二版》（Study of Red Pope 1962, 2nd Version 1971），以4,630萬美元拍出。其次是美國藝術大師塞．湯伯利（Cy Twombly）作品《無題》（Untitled），成交價3,800萬美元。

另外，賓士周四證實，該公司5月5日在德國斯圖加特（Stuttgart）賓士博物館舉辦拍賣會並賣出「全球最貴汽車」，打破1963年法拉利250 GTO於2018年締造的7千萬美元紀錄。

這次賣出的300 SLR Uhlenhaut Coupe原型車在全世界僅有2台。此次拍賣會由賓士與專營汽車拍賣的RM蘇富比合辦。另一台Uhlenhaut Coupe將繼續留在博物館內展示。

得標者身分並未公開，但英國汽車經銷商Simon Kidston承認，該公司接受客戶委託代為競標。賓士表示，拍賣所得將用於成立全球學術研究計畫「賓士基金」（Mercedes-Benz Fund）。

這台跑車以賓士總工程師伍倫浩特（Rudolf Uhlenhaut）名字命名，特色在於車門可如蝴蝶展翼，最高行駛速度，可達到每小時186英里。

汽車研調公司Hagerty情報部門副總裁拉博爾德（Brian Rabold）表示：「賓士1930～1950年代的跑車極其稀少，大部分歸車廠所有，市面流通稀少因此備受追捧。」