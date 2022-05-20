SCFI終結17跌 航商盼放量成長

由上海航交所公布的出口貨櫃運價指數SCFI，終於漲了！上海分階段解封，復工復產與積壓貨量出籠，在地中海線、歐洲線領漲0.2％、0.03％下，20日公布的SCFI指數上漲0.36％至4,162.69點，終止連續長達17周的跌勢，但美東線只開出平盤，美西線則下修0.15％。

不過由於漲幅有限，多家航商、貨代業者解讀，此為運價止跌回穩的訊號，畢竟上海封城二個月影響大，整個供應鏈恢復運轉順暢需要時間，預估端午節後、6月中，全面復工整個貨量釋出，運價走勢會更明朗，只有高貨量才能帶動高運價。

馬士基最新一份亞太報告預測，大陸疫情似乎正獲得控制，意味港口吞吐量很快將擴大，到美國的航線可能增加，積壓的貨物會不斷湧向美西港口，新一波供應鏈瓶頸恐將再起。近期，德國的漢堡、荷蘭的鹿特丹等歐洲港口，因為颶風引發塞港效應，加上貨量增加，陽明等航商已通知客戶，歐洲線運價6月起漲，每20呎櫃上漲250美元上下、每40呎櫃上漲500美元上下。

據國內業界的觀察，5月下半開始出口貨量漸增，目前6月初訂艙狀況來看，美國線持平、歐洲線小幅成長，接著進入第三季海運傳統旺季，期待滾動效應，能將第二季遞延的貨量在第三季回補，加上迎接年底採購季節新訂單，看好下半年迎來一波出貨潮。

此前，3、4月廠商清倉清庫存趕出貨，貨櫃航商尚能維持一定裝載量，到了5月貨量變少，許多航商祭出空白航行因應，有效支撐運價，許多航商預估出貨潮在6月中湧現。

據德魯里最新數據，在跨太平洋、跨大西洋、亞洲-北歐和亞洲-地中海等主要航線，第20周至第24周（5月16日至6月19日）大約734個預定航次中將有58個航次被取消，其中83％的空白航行將發生在跨太平洋東行航線，主要是到美西。

據SCFI最新一周報價，遠東到歐洲線運價每20呎櫃5,862美元，上漲2美元、周漲0.03％，遠東到地中海線運價6,614美元，上漲13美元、周漲0.2％。

遠東到美西線每40呎櫃運價7,888美元，下跌12美元、周跌0.15％；遠東到美東線每40呎櫃運價10,560美元，開平盤；亞洲近洋線新加坡航點每20呎櫃運價994美元，上漲2美元、周漲0.2％。

慧洋-KY：船舶換約漲幅上看四成

散裝航運龍頭慧洋董事長藍俊昇表示，散裝航運市場供給吃緊，目前三種船型日租金都有3萬美元，因日租金只要超過2.5萬美元，公司獲利就很好，因此他看好今年市況表現，年初預估的船舶換約漲幅，也將上修至四成以上。藍俊昇是在主持慧洋-KY20日股東會時，做了上述表示，本次股東會也通過配發現金股利5.5元，創歷年新高。

現場有小股東問到，未來運價會不會修正？藍俊昇笑稱，「我不是印度神童，怎麼知道運價？」運價由市場決定，隨著大陸分階段解封、南美穀物出口旺季，加上近期印度面臨缺電危機，積極自印尼採購煤礦，歐洲各國對俄羅斯祭出經濟制裁，轉往澳洲採購煤礦，拉長船舶周轉天數，皆推升BDI指數持續走揚，挹注慧洋指數連動船舶租金收入。

去年散裝航運市場重回榮景，推升慧洋合併營收達191.69億元、年增60.56％，營業利益82.58億元、年增451.23％，稅後淨利飆上82.45億元高點，EPS為11.05元，營益率43％，各項營運指標均創歷史新高。

為創造穩定投資價值，慧洋將配息5.5元回饋股東，同步改善集團財務結構，今年第一季負債比降至55％，較去年同期的66％有顯著下降，營業利益率達48％，預計6月可降到50％以下，現階段升息還債很重要，未來目標希望降到30％。

慧洋營運持續樂觀向上，並靈活調整租船政策，適時調整固定租金與指數連動船比重，今年船舶換約漲幅可望從逾三成上修至逾四成。

明年將上路的兩大環保新規，加上散裝船舶造價上漲、貨櫃船舶訂單排擠，影響船商投入新船意願，慧洋維持一貫穩定造船政策，可望成為這波散裝航運榮景的贏家。