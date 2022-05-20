港埠業務費24年未調 全國碼頭工會怒喊漲

近2年因疫情飆出海運貨櫃費用數以倍增，物價漲幅也高達34%以上，國內港埠業務費卻24年不動如山，中華民國全國碼頭工會聯合會代理理事長施永林20日發出怒吼，「可不可以給基層碼頭工人公平的待遇？」，要求港埠業務費至少要調漲20％，台灣港務公司表示，目前正與航商、貨主、以及裝卸公司協商，尋求多贏的機制，再於7月、或8月將港埠業務費率送交通部審核。

台灣港務公司規劃調漲國內港埠業務費10％，中華民國全國碼頭工會聯合會常務理事，也是代理理事長的施永林，20日召開記者會指出，以散雜貨的一般裝卸費用來說，現在每噸45.4元左右，「漲10％，才4.55元，還買不到半個茶葉蛋」，因此，中華民國全國碼頭工會聯合會要求至少調漲20％，才合理。

施永林表示，自從1998年，港埠業務費做過一次調整之後，便不動如山到現在，但，目前萬物齊漲下，全國超過2萬多位的基層港務員工，卻沒有享受到務價調漲後的薪資調整，「我們只祈家庭能有個溫飽」，子女能有一個不缺乏的生長環境，「這樣的要求，並不過分吧？」

他說，經過這麼多年後，台灣港務公司終於看到了基層的港務勞工，為一份工作所付出的辛勞和薪酬，並不對等，所以，在今年4月提出了【港埠業務費合理化調整方案】，這份方案雖然並不能完全符合碼頭勞工在物價如此大波動後的需求，但是它至少反映了部分事實，我們由衷感謝台灣港務公司此番由所擔當的作為。

根據台灣港務公司【港埠業務費合理化調整方案】的規劃，此次調整，是為了要合理反映港埠服務提供者作業成本，以及因應船舶大型化，而在考量航商貨主負擔能力後，原則調漲幅度為10％，不過，施永林認為，對這些基層勞工來說，應該要調高20％以上，才能追上現在的物價水準，期盼【港埠業務費合理化調整方案】能儘速送交通部審查通過，提升基層勞工薪資水平。

台灣港務公司發言人王派峰指出，針對港埠業務費率的調整，各方有不同反應，台灣港務公司正與航商、貨主、以及裝卸公司等相關產業協商，尋求多贏的機制，再於今年7月、或8月，將港埠業務費率送交通部審核。