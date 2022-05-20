富邦媒營運強 通過每股配發15元股利

台灣線上零售業龍頭momo富邦媒（8454）於20日召開股東會，會中通過財務決算表冊及去年度盈餘分配案，決議通過每股配發15元，包含提列現金股利約23.7億元，每股配發現金股利13元，股票股利1元，自資本公積每股配發1元股票股利，總股利優於前一年度。

富邦媒旗下通路包含momo購物網、摩天商城、電視購物及型錄，2021年合併營收884億元，年增31.5％，創下歷史新高；全年歸屬於母公司業主稅後純益新台幣32.8億元，每股盈餘（EPS）18.02元，年增68.8％，毛利率、營業淨利率以及稅後淨利率三率三升，分別達到10.1％、4.6％以及3.7％。

展望2022年，富邦媒表示，營運表現持續突破同期歷史高點，累積1~4月合併營收達305.86億元，較去年同期成長26.6％。其中momo網路購物業績較去年同期成長29.3％，佔比達94.4％。momo能持續穩健行駛於成長的軌道上，除規模經濟效益外，近兩年疫情加速驅動線上消費趨勢發展，至今網路消費習性已更加成熟，momo持續強化在商品、物流、點數經濟及拓展會員服務範疇，以滿足消費者需求，創造突破想像的服務驚喜。

另外，momo持續推進整體物流結構的升級，截至今年第一季全台「衛星倉」總計約31座，至年底將擴增至50座，「主倉」今年度則計畫將增至18座；而「自動化物流中心」除現有北區自動化物流中心外，位於台南新市區momo「南區儲配運輸物流中心」上梁典禮已於4月圓滿舉行，象徵主要工程順利完成，待2023年完工加入營運陣容。自有車隊富昇物流亦持續擴大配送車隊與幅員，配合momo短鏈佈局，於開倉時同步進駐車隊，倉（儲）、配（送）一體化與無時差，自有物流的比重至今年第一季已達20.7％，預計至年底將達25％。

為致力於提升獲客能力與消費者黏著度，momo拓展站內品牌與商品豐富度的腳步也不停歇，至今年第一季品牌數已突破2.35萬個；商品SKU數則達400萬個，年增分別為16％。

在會員服務上，momo幣生態系致力於跨領域的發展，繼momo聯名信用卡回饋外，年初跨足電信「帳單線上折抵」服務。針對忠實會員，momo提供「MyMusic音樂30天免費聽」或「myVideo豪華月租免費看」服務的選項，以感謝會員們的支持。在多元服務力的挹注下，至今年第一季momo購物網有購會員數、總交易訂單數量年增皆呈雙位數成長。