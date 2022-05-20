大陸解封 汽車供應迎出貨潮

大陸即將解封，市場焦點放在設廠在上海的電動車大廠特斯拉下周即將全面復工，周邊供應鏈動起來有望迎來一波的出貨高峰，再加上立凱-KY（5227）拋喜訊，與美國上市公司簽署磷酸鐵鋰LFP鋰電材料生產授權備忘錄，替台股電動車及汽車供應鏈增添了喜氣。

台新投顧副總黃文清也表示，因上海陸續解封，設廠在上海的特斯拉預計25日將全面復工，電動車的出貨時程將回歸正軌，周邊的汽車零組件供應鏈營運將比3月及4月走揚，近期台股傳統的汽車零組件廠如裕隆、東陽、堤維西等業績也開始復甦。

東陽今年第一季EPS為0.51元，業績回溫，本業獲利是2020年第一季以來最高，因今年貨櫃海運塞港緩解，考量運費降低，北美的客戶積極拉貨及匯兌收益等貢獻，東陽4月稅前獲利2.05億元，年增446％，激勵股價日K連三紅。

裕隆認為，大陸是全球最大汽車市場，零組件占比高，上海封控近50天，對汽車影響層面較廣，看好隨著上海已逐步啟動解封，生產零件陸續採購中，出貨將全面啟動。

近期台股電動車類股有一大亮點是正極材料商立凱-KY宣布打入美國，向客戶提供磷酸鐵鋰（LFP）及磷酸鐵錳鋰（LMFP）專利與技術授權。該利多激勵立凱-KY大漲，19日台股受美股拖累重挫，立凱-KY股價仍屹立不搖。

中碳的介相碳微球系列產品應用在鋰離子電池負極材料，石墨塊材亦拓展應用於智慧機3D玻璃製造，並在第四季完成快充型焦系人造石墨負極開發，因應快充、高倍率充放電動電池需求。

怡利電是去年底到今年初的汽車零組件的飆股，主要受惠2D擴增實境抬頭顯示器等出貨順暢，公司指出將開發車用空中飄浮屏幕，並於台灣廠、泰國廠、江蘇廠擴充產能。