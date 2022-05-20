輪胎價再上調 最高一成

受橡膠原材料價格上漲，及海運、物流運費爆增影響，墊高輪胎生產與銷售成本，為此，包括普利司通、米其林、橫濱，及住友等多家輪胎公司，在台均祭出漲價策略因應，平均漲幅介於2％～10％不等；甚至米其林輪胎6月還要調漲大卡客車輪胎售價，漲幅4％～6％；普利司通最慢8月前，再調漲轎車胎、休旅車胎及大卡客車胎售價，漲幅介於3％～6％之間。

台灣普利司通表示，因輪胎原材料價格大漲、新冠肺炎疫情及物流成本等因素影響，繼2月調漲轎車胎、休旅車胎及大卡客車胎售價，漲幅2％～10％不等，但因此波漲幅，仍無法全數反映成本，公司只好自行吸收部分成本。

不過，輪胎原材料價格迄今仍續漲，台灣普利司通目前正在審慎評估，今年暑假擬妥新一波輪胎調漲方案，包括大卡客車胎、轎車胎及休旅車胎的售價，最慢在8月前調漲。據悉，新一波輪胎售價漲幅落在3％～6％之間。

米其林輪胎經銷商指出，米其林今年2月調漲轎車胎、休旅車胎售價，漲幅均為3％～5％，及大卡客車胎售價漲幅5％之後，4月再調漲轎車胎及休旅車胎售價，漲幅3％～5％，預計6月再調漲大卡客車胎售價，漲幅4％～6％。

台灣橫濱輪胎繼2月調漲轎車胎、休旅車胎及大卡客車胎售價，平均漲幅2.5％～3％之後，基於市場機制與成本考量，還考慮新一波輪胎漲價方案，但其漲幅及漲價時點，公司還在研議中。

台灣橫濱輪胎說，公司從日本、菲律賓及泰國等地的橫濱輪胎工廠，進口輪胎來台銷售。其中，菲律賓廠以轎車胎為主，泰國廠以生產大卡客車胎等產品為主，日本廠以生產轎車胎、大卡客車胎及休旅車胎等產品為主。

代理住友登祿普（Dunlop）輪胎的國住橡膠強調，第二季開始漲價，分別調整轎車胎、機車胎及大卡客車胎等產品，平均漲幅5％。其中，轎車胎漲幅超過5％；大卡客車胎因產品單價高，漲幅逾4％。

國住橡膠強調，這波輪胎漲價，除輪胎原材料價格上漲外，海運、物流運費成本也倍數增加有關。公司從住友日本、泰國及印尼等廠區進口輪胎，去年及今年因海運費用大漲，因而墊高產品銷售成本。

儘管輪胎業掀起漲價風，但為抓住忠實消費者，米其林輪胎舉辦「夠性能、購帶勁」活動，凡在6月底前，購買任一款新胎款4條，可享好禮6選1，還可抽總價值百萬元的好禮；同樣地，普利司通推出5月31日前，購買4條15吋以上的轎車／休旅車胎，即贈送2張星巴克飲料券。