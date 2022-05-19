歐洲線運價 6月可望調漲

上海出口貨量增加中，航商粗估，帶動運量恢復到接近八至九成，國內貨代業者透露，部分航商開始出現爆艙甩箱的情形，預估6月出口貨量更旺，已接獲一些航商通知歐洲線6月漲價，每20呎櫃運價小漲250美元上下、每40呎櫃小漲500美元試水溫。

近期，馬士基、赫伯羅特等航運巨頭，示警下半年運價恐將驟降，國內航商、貨代業認為，還不到下定論的關鍵時刻，預估5月底、6月初以後，隨上海復產出貨逐漸回歸正常，屆時來自歐美製造業、零售業的訂單是否減少，抑或只是因為停工、積壓訂單貨量，下半年市況將更明朗。

上海航交所13日出口貨櫃運價指數SCFI連續17周下跌，下跌0.38％至4,147.83點，僅美西線運價小幅回升0.15％，跌幅有限處於盤整格局；累計今年來SCFI跌幅18.82％，主要受歐洲線下跌24.65％拖累，至於美東線跌幅10.76％、美西線跌幅1.18％。跌深的歐洲線成為航商嘗試提升運價的起手式。

國內多家航商、貨代業表示，貨櫃船運榮景在第一季觸頂，但第二季有季節性商品、民生消費品運送，除了大陸出口，還有台灣、東南亞轉單出口彌補，對照長榮4月營收年增102.52％、為歷史第三高，陽明4月營收年增69.9％、創歷史次高，萬海4月營收年增65.65％、為歷史第三高。

隨上海分階段解封，貨代公司表示，出口量增加中，目前市場報價沒有再跌，但估計全面復工要等到6月中以後，運價估計隨著貨量一起回升，第三季進入傳統旺季。