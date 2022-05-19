居隔成新常態 超商便民服務升級

疫情持續升溫，每日本土確診人數不斷增加，居家隔離成為新常態。為解決民眾不便，統一超、萊爾富等超商業者，接力開賣唾液抗原快篩，並持續擴大快篩試劑的販售據點；全家、OK便利超商則推出親友代領包裹的服務，讓確診或隔離中的民眾，也能上網血拚並順利取貨。

這一波疫情的確診人數不斷增加，超商主管坦承，對公司業績有一定程度的影響，雖不像去年第三季疫情三級警戒時，那麼嚴重，但因這次政府沒有實施封控，隨著疫情擴散，許多民眾確診或被迫隔離，沒辦法出門，或是很多民眾為了降低染疫風險自主管理、減少出門，超商人流確實有受到影響。

不過各商因此使出混身解數，既協助解決民眾疫情不便，也逆勢搶新商機。由於民眾減少出門，許多商店門可羅雀，唯一大排長龍就是藥局，大家排隊採購快篩試劑。各大超商早從5月9日起就在各門市開賣抗原快篩試劑，而統一超、萊爾富更是接力引進唾液抗原快篩。

統一集團因旗下有康是美藥粧店，發揮整合採購優勢，從5月14日起就領先各通路開賣家用新冠唾液抗原快篩劑，採限店、限量販售，首批已完售。

為響應政府便民防疫，滿足各地民眾對於快篩試劑需求，統一超19日再宣布，除北北基桃門市外，將擴大至全門市限量開賣亞培Panbio家用快篩試劑。全台超過6,000間領有藥商執照許可的統一超門市都將加入，使整體販售門市較原本增加一倍。

萊爾富也宣布，20日起將於全台近1,500家有藥商執照許可的門市，陸續開賣新冠病毒唾液抗原快速檢驗套組，全台限量3萬份。

全家、OK便利超商則是看準居隔者的網購取貨需求，推出親友代領包裹服務，讓確診或隔離中的民眾也能安心上網採購。

全家主管表示，為了因應國內疫情變化，方便居家隔離中的民眾領取網購包裹，全家推出全新的零元包裹親友代領服務，即日起凡零元包裹取件，除本人親自持證取件外，另提供親友持取件人證件正本、或親友出示取件人證件之翻拍照片等兩種代領件方式，協助包裹代領。

OK便利商店也宣布，因應隔離期間，全台830間門市提供便利消費者取件的應變措施服務。消費者可請親友至門市現場，憑採認証件正本核對領取包裹，或消費者請親友至門市現場，現場由門市人員/親友撥打包裹上聯繫手機，並開啟視訊，由消費者本人持有效本人證件一同視訊，採證後即可由親友代領。