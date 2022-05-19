疫情衝擊餐飲業 新光三越啟動降租方案

台灣疫情嚴峻持續衝擊百貨餐飲市場，今年政策雖未禁止內用，但隨著染疫數字持續增加，餐廳、咖啡廳特別是美食街，人潮都呈現下滑情況，百貨龍頭新光三越19日宣佈，啟動外送優惠與「降租方案」，期為300多家餐飲夥伴降壓。

據餐飲業者指出，經濟部日前宣布對餐飲業者予以振興方案每家十萬元緩不濟急，而新光三越對餐飲業者的降租提案包括包底金額、抽成金額均視營業情況予以不同比例的降租，相對如同即時雨，降租比例視不同業者的營收狀況來計算，有部分業者最高降租比達三成。

新光三越繼2020、2021年陸續率先啟動，針對營運困難的餐飲專櫃提出專屬的降租方案，已連續第三年以降租方案減緩餐飲業夥伴的營運壓力；加上近期skm eats美食外送服務屆滿一週年，即日起於平台推出一系列外送、外帶回饋優惠，持續與餐飲夥伴們站在同一陣線、攜手穩定業績。

此外，新光三越也觀察到近期外帶比例不斷提升，持續新增外帶餐點菜單，同時針對擔心共食增加染疫風險推出個人套餐式餐點，並將多人座席降載為2～4人座席及組合餐點，並強化候位功能增加接待現場顧客容留彈性，以提供顧客安心用餐環境，新光三越強調，現階段最重要是與營運壓力最大的餐飲品牌夥伴一起共度難關。