中鋼4月獲利 今年來最賺

受惠於鋼品銷量增加與轉投資海外鐵礦場效益顯現，中鋼4月業績傳喜訊，單月合併稅前淨利達56.61億元、月增17％、年減8.23％，創今年來單月新高，累計前四月合併稅前淨利201.63億元、年增5％，每股稅前淨利近1.28元。

對於4月獲利表現，業內與業外皆有利多挹注。中鋼財務副總楊岳崑表示，主要是鋼鐵事業群單月鋼品出貨量達到132.6萬公噸，較前一個月增加9.5萬公噸，且營業利益增加，推升了獲利能量，再加上轉投資澳洲與加拿大鐵礦場的收入合計增加10億餘元。

中鋼18日公告，4月合併營收454.1億元、月增9％、年增23.04％，營業利益為45.84億元、月增13％、年減16.83％，合併稅前淨利為56.61億元、月增17％、年減8.23％，每股稅前淨利約0.35元。

累計前四個月合併營收為1,606.22億元、年增19％，營業利益180.59億元、與去年同期持平，合併稅前淨利為201.63億元、年增5％，每股稅前淨利近1.28元。

法人表示，雖然5月鋼價續漲，平均漲幅2.95％，相對原料成本跟著上漲，也多少侵蝕獲利空間，因此單月獲利是否繼續成長，須視當月鋼品銷量的整體表現。

展望未來，中鋼董事長翁朝棟認為，近來受到大陸疫情封城影響，物流受阻，需求急凍，外銷訂單遞延，該公司被迫適度調降6月價格，來協助穩定市場，但隨著大陸6月逐漸復工，需求也會慢慢出現，待第三季大陸景氣復甦有機會帶動爆發性需求釋出，因此持續看好下半年鋼鐵景氣，且預期中鋼營運一季比一季好。