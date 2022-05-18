中油累虧750億 力爭漲油氣

虧逾半個股本 盼放寬油氣漲幅管制；經部：應可透過現金調度及調整營運來改善

中油因國際油氣價格飆漲，成本無法漲足轉嫁，到4月底為止累虧高達750.45億元，超過1,301億資本額的一半，18日董事會進行報告討論；中油提出「爭取合理調整油氣價格」、「開源節流」、「資產活化」及「政府給予支持，進行低利舉借」等四大策略，來強化營運、財務結構。倘若經濟部同意支持油氣價格反映成本，亦即國內油氣調漲幅度管制可能放寬。

面對中油持續虧損，經濟部表示，目前中油虧損雖然超過半個股本，中油已提出改善方式，透過加強現金調度及改善營運，短時間內應該就可以改善。

知情高層指出，中油資產是資本額的二倍多，淨值仍很高，目前先透過其他方式改善，暫不打算辦理增資。至於未來是否會加大商用天然氣調漲幅度？經濟部認為，這必須考量台電承受能力，因此會再通盤檢討，視國際油價與氣價而定。

知情人士也說，經濟部核准4月電業用戶天然氣價格調漲10％，5月調漲20％，已逐月紓緩中油虧損壓力，至於6月電業氣價，將視本月底國際油氣價格動態及台電發電成本狀況，再決定調幅。

中油因油氣價格不 彭暄貽 能漲足，累計虧損已逾達750億元；天然氣除發電客戶外，其餘持續凍漲是最大壓力，今年前四月油品、桶裝瓦斯等緩漲吸收也達81億元，董事會依法提出虧損因應措施報告。

中油董事長李順欽表示，經過交換意見，董事都認可，公司虧損過半，主要是配合政府穩定物價政策，油氣凍漲或減少調漲有關。最後董事會達成四項減少虧損決議，首先就是公司要適時與政府溝通，爭取調整合理調整油氣價格。

李順欽透露，天然氣主以供應發電為大宗，而桶裝瓦斯一年多沒漲，就跟天然氣民生用戶一樣，要不要漲、適時反映都要衡量。據內部模擬推估，暫且不管當前天然氣虧損包袱的彌補策略，僅是期望在接下來6月至年底，天然氣營運要免除虧損窘境，調漲幅度恐要30％，才可避免虧損持續惡化。

除爭取合理反映成本外，開源節流部分，考量當前國際油品市場煉油價差大幅拉升，汽柴油價差非常好，中油已適時提高成品油煉量，擴大油品外銷量，約可增加20億元營業利潤，來彌補虧損，希望有機會能夠增加外貿，包括整個礦區權利也會討論看看。

最後一項則是期盼政府協助中油取得低利借貸。如透過借新還舊，改善利息壓力，藉此避免破產危機；此部分資金挹注恐需千億元。李順欽說，中油目前負債比高達76.35％，遠超過60％合理區間；在長期凍漲，現金流不足下，不得不提高公司債、商業本票等長短債舉借。不過，央行日前升息1碼，今年預估會繼續調升利率，這將造成中油大失血，希望政府能介入，協助壓低或維持原有利息成本。