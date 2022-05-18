台北書展爆退展潮 發抵用券救買氣

預計6月2日開展的2022台北國際書展，爆退展潮！考慮到屆時可能碰上這波疫情高峰，有逾三成、86家業者表態退展，據悉仍有時報、讀書共和國、大塊等業者參展。文化部在評估後，決定如期原地照辦，為鼓勵民眾購書、刺激買氣，18日加碼發行價值2,000萬元的購書抵用券。



台北國際書展碰到疫情攪局，連續二年取消實體展，今年重新回歸，據台北書展基金會統計，截至17日申請退展日止，共有86家國內業者退展，約占全數279個參展單位的31％，尚有162家國內業者、31個國家，包括法國主題館、烏克蘭專區等，共193個單位繼續參展。



時報出版董事長趙政岷表示，參展主要考量二點，一是許多大作家準備好久的新書，都安排在書展檔期推出，希望有好的文宣曝光與陳設，包括龍應台、林懷民、吳淡如、陳玉慧、霹靂董座黃強華、村上春樹、葛拉威爾、哈金等；再者，時報出版展攤在法國主題國館正對面，希望對30年來最支持台北國際書展的法國，不會造成尷尬不禮貌。



據了解，時報、讀書共和國、大塊等出版集團攤位數最多，仍決定參展，將減少人員或書種、銷售案型、沙龍講座等，避免群聚擁擠；還是有多家出版社考量參展壓力、員工與讀者健康退展。



文化部表示，國內疫情朝向嚴謹防疫、正常生活的「防疫新階段」，經評估後決定台北國際書展原時原地辦理。文化部將發行20萬張、每張面額100元，共2,000萬元的購書抵用券，限量提供入場觀眾、消費滿額送，及支持參展業者辦理行銷活動等。



同時，考量退展業者已付出籌備成本，除原先書展基金會退回展位費三成，文化部另酌予補助前置支出費用，減低業者損失；針對參展業者，文化部補助最高七成展位費，及以三成展位費為上限的防疫相關支出，再加碼提高防疫相關支出以五成展位費為上限，合計展位費及防疫補助，以參展業者所繳納全額展位費為上限。