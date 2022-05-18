中油大虧751億提4措施搶救 暫不增資

油氣價格不能漲足，中油今年前4個月累計大虧751億，超過資本額一半。今召開董事會，依法提出虧損因應措施報告。經過討論，中油最後拍板四項決議，包括續與政府溝通，爭取合理調整油氣價格、持續開源節流、活化資產，以及升息趨勢下，盼政府協助取得低利舉債，藉此避免破產危機。

至於由大老闆經濟部增資，直接挹注公司資本額的最快方式，中油說今天沒有做這個增資提案建議，暫時無此計劃。

俄烏戰爭國際油氣價狂飆，中油身揹緩漲令，前4個月虧損已超過中油資本額1,301億的一半，外界擔憂中油破產。今天董事會由財務會計單位提出虧損報告，由董事們討論因應措施。

中油表示，經過交換意見，會中董事都認可，公司虧損過半，主要是配合政府穩定物價政策，油氣凍漲或減少調漲關係。最後董事會達成四項減少虧損決議，首先就是公司要適時與政府溝通，爭取調整合理調整油氣價格。

其次是持續進行開源節流，第三是活化資產，最後一項則是期盼政府能在升息趨勢下，協助中油取得低利借貸。

中油目前負債比高達76％，遠超過50％合理區間，在長期凍漲，現金流不足下，不得不提高公司債、商業本票等長短債舉借。不過央行日前升息1碼，在國際壓力下，今年預估會繼續調升利率，這將造成中油借貸成本大失血，因此公司希望政府能介入，協助壓低或維持原有利息成本。

至於中油今天沒有提出增資案，據了解，主要考量虧損源頭是油氣價格被限制不，這個結沒有解開，即使政府增資，可能很快就被吃光，所以暫時不考慮這條路。

（中時 王玉樹）

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