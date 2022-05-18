太陽能需求推升EVA價格 亞聚後市不看淡

亞聚（1308）18日舉辦法說會。亞聚總經理吳培基認為，受制烏俄戰事、通膨、塞港等市場變數干擾，增添石化需求動能考驗。不過，太陽能需求展望樂觀，首季市況比往常熱絡，年後EVA再度出現搶料狀況，預計今年全球太陽能裝機量年成長20~40％，光伏更為大陸最應用市場，成為行情關鍵。

吳培基表示，大陸EVA新增產能暫告一段落，第四季估有60~70萬噸新產開出；而今年大陸裝機量估75~90GW，全球估195~240GW。考量產能有限、強化收益結構，持續推展高值化、產品組合優化，除擴大太陽能EVA耕耘外，發泡級產品也聚焦國際運動鞋用客戶，至於塗覆級EVA進入門檻高，可供應廠家有限，將視塗覆級與發泡級價差，靈活調整產品組合。

亞聚第一季營收年增15.6％，受制PE利差縮減，毛利率26％，年減8.71個百分點，稅後淨利年減58.4％，EPS 0.39元。

吳培基指出，油價居高不下，第一季乙烯上揚，惟下游衍生物需求不佳，且近兩年亞洲地區因大陸、韓國擴產，北美地區出口能力提升，整體乙烯供應環境仍偏向寬鬆，有助成本壓力舒緩。

此外，俄烏戰爭未歇，原油價格易漲難跌，大陸疫情封控，壓抑石化下游產品需求，惟綠能、減碳議題發燒，太陽能需求展望樂觀。

吳培基說，EVA新產首季開出後，因太陽能需求旺盛，供給壓力已淡化，EVA報價已回升逼近歷史高檔水位。短期沒有新產釋放，最快要到9月底甚至第四季才有新產開出，EVA行情可望正向持穩看待。只是，EVA報價已貼近歷史高位，下游能否承受續漲，仍需觀察。