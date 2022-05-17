BDI、BCI奔高點 最受惠的是這散裝航運股

貨櫃三雄4月繳出亮眼成績單，陽明（2609）368.6億元，年增率69.9％，創下史上次高；長榮（2603）更是高達561.9億元，年增率直接翻倍，和萬海（2615）一樣改寫歷史第三高。雖然第一季運價指數下滑，長榮第一季EPS仍高達19.16元，營利率67.2％優於市場預期，外資上調全年獲利，運力達150.96萬TEU已是全球前六排名，今年將持續增加20艘船，運力有望持續往上成長，加上長約價將在5月訂定，萬海第一季獲利16.64元，今年預計將有12艘新船交船加入。

萬寶投顧分析師王榮旭觀察，亞洲疫情自3月爆發，中國大陸採動態清零政策，船無法入港加上缺工，上海港港口現階段塞滿貨櫃船，上海港貨物運輸量僅餘25％，倘若五月底若真的解封，估計約需要一個月時間才能恢復正常，航運股本益比低到僅剩3倍以下，大盤回檔時相對抗跌，面對行情不好，選擇有獲利保護的公司相對抗跌，套牢籌碼相對輕，將來多頭行情來臨時才有機會反攻。

俄烏戰爭開打至今尚未結束，原物料通膨嚴重，各國搶糧搶物資，BDI指數、BCI指數領先創今年新高；王榮旭表示，散裝輪慧洋-KY（2637）擁有約140艘船最受惠，4月營收24.01億大跳升，月增9％，年增73.76％，前4月稅前EPS5.43元，前4月獲利已接近去年全年一半水準，外資近來持續加碼，投信雖有調節已買回，今年獲利有機會挑戰15元以上，具低本益比且業績成長，拉回即買點。

摩爾投顧分析師鐘崑禎表示，散裝航運龍頭慧洋-KY擁有最大規模船隊，以中小型船舶為主，目前共有136艘散裝船，平均船齡7.1年，其經營模式以合約船為主，合約比例75％，其餘25% 則為現貨船舶。慧洋今年4月合併營收24.02億元，年增 73.76％，創歷史新高，今年度換約漲幅可達3成以上，船舶供不應求的狀況有望持續，加上慧洋擁有最多節能散裝船舶，在環保新規上路後極具競爭力。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（ 旺得富理財網 黃順德 ）

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