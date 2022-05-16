衛生紙會漲價? 永豐餘這樣說

永豐餘：衛生紙目前沒有漲價規劃

永豐餘投控今天召開線上法說會，財務中心副總經理殷國堂回應衛生紙漲價議題時表示，目前無漲價規劃，價格由成本、市場競爭及整體供需做考量，不會提前預測未來價格規劃。

永豐餘今年第1季合併營收新台幣198.16億，季減8.5%，年減7%；稅後淨利歸屬母公司2.44億元，季減62.4%、年減84.3%，每股稅後盈餘（EPS）0.15元。

殷國堂表示，近年受COVID-19疫情影響，原物料價格位處高檔，市場供需狀態不穩定，淡、旺季不明顯，價格波動難以預期，後續狀況得待疫情過後，生產活動恢復正常，才能摸清市場供需的實際狀況。

越南廠方面，殷國堂表示，越南疫情狀況正往好的方向前進，預料將可正面看待營運狀況；至於進一步投資方面，南越、北越廠區部件已大致告一段落，目前沒有進一步資本支出的規劃。

法人關注永豐餘旗下「永道射頻技術」營運情況，殷國堂表示，晶片、RFID等新產品開發都要跟客戶做長期認證，但受疫情、半導體供應問題影響，工作進展稍微緩慢，但仍處於穩定發展狀態。

另外，永豐餘也公告將ESG（環境、社會及公司治理）永續治理納入董事會監理範疇，董事會通過設置法定以外的功能性委員會「永續發展委員會」，並由永豐餘投控董事長劉慧瑾擔任主任委員，委員由董事駱秉正、黃鯤雄，獨立董事盧希鵬、黃迪熹、張懿云、胡均立擔任。

永續發展委員會下設5大功能小組，包括公司治理、環境永續、員工關係、責任供應鏈及社會參與，需定期向董事會報告執行進度。

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