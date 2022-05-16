華紙本季紙類售價已漲一成 預告繼續漲

永豐餘集團旗下林漿紙廠華紙（1905）16日召開線上法說會，華紙纖維材料事業部總經理陳瑞和表示，從木片、紙漿，到煤炭、運價等各項成本同步上升，公司實在是撐不住，華紙第二季到目前為止，各紙種平均已調漲售價約一成，漲幅比第一季還要大。而且由於成本持續上升，他預告接下來產品調價計畫還會持續。

華紙剛公布第一季財報，受成本高漲衝擊，華紙上季稅後淨損5,805萬元，每股淨損0.05元，創下連續第二季虧損。法人關心華紙本季能否轉盈？

陳瑞和歸結華紙首季虧損四大原因，首先是主要原料漿價及木片價格上漲。今年第一季平均漿價為每噸630美元，比起去年同期大約550美元上漲15％；木片價格也從去年初每噸170美元，漲到200美元以上。其中木片占華紙紙漿成本比重近五成，成本壓力相當大。

其次，過去一年煤炭價格高漲，從去年初每噸不到80美元，到現在漲到200多美元，足足漲了三倍。這使得能源占華紙的紙漿成本結構從兩年前的6％，現在已攀升到15％。

第三是運價高漲，載運木片的散裝船運價，今年以來已經漲了三倍；而華紙產品很多是出口，同樣受到運價拖累。第四因為船期不順，一些採購的原料未能及時到貨，為確保原料供應，華紙被迫採購部分高價原料支應，也對第一季營運造成負面影響。

整體而言，陳瑞和強調因為原物料成本上升為持續性，為轉嫁成本壓力，華紙調漲產品售價也會是持續性。華紙除了第一季各紙種價格平均調漲5％-10％，第二季到目前為止，各紙種平均已調漲售價約一成，比第一季漲幅還要大，且接下來還會繼續調。

至於需求端，雖然最近兩岸疫情同步升溫，但台灣沒有封城，需求面影響不大；大陸上海最近也準備解封，最壞情況已過；另外華紙有很多特殊紙是出口，目前歐美市況不錯。整體來看，在需求端支撐下，有利華紙調價計畫落實，而客戶也愈來愈能理解，華紙第二季紙品提價情況比第一季要來得順暢。

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