食品股 Q1獲利縮水兩位數

食品股第一季財報全出爐，受到「黃小玉」、棕櫚油等各項原物料大漲拖累，成本來不及轉嫁，包括統一（1216）、南僑（1702）、大成（1210）、卜蜂（1215）等食品廠第一季獲利皆縮水達兩位數。

觀察食品股第一季財報，營收普遍成長，族群龍頭統一第一季營收1,242億元，年增7.6％；烘焙原料一哥南僑第一季營收47.64億元，年增2.2％；肉品霸主大成第一季營收260.31億元，年增率更高達16.3％。

不過在獲利方面，卻全面呈現衰退，統一首季稅後純益42.33億元，較去年同期減少21.6％；南僑第一季獲利更是大幅縮水33.9％；大成第一季純益同樣比去年同期大減近三成。

分析原因，統一公共事務部部長忠正指出，公司第一季獲利衰退，最主要還是原物料大幅上漲，衝擊食品及食糧事業的獲利空間。

由於極端氣候、海運缺櫃等因素，包括「黃小玉」、棕櫚油等食品上游原物料價格從去年下半年開始一路狂飆，今年初再碰上俄烏大戰，進一步推高大宗原料價格，統一面臨沈重成本壓力。惟統一集團董事長羅智先堅持，「消費者是永遠的，原物料波動是一時的」，決定產品暫時凍漲，在成本未能即時轉嫁情況下，壓縮到公司獲利空間。

南僑集團總裁李勘文也表示，俄烏大戰推升各項農糧原物料價格一路飆，南僑只能一路追高，即使透過產品調價以反應成本，下批買的原料又更貴，所以追不上，一直會有落差，成本沒辦法完全轉嫁。

展望第二季，隨著產品價格陸續調升，食品廠的獲利空間有機會慢慢獲得改善。不過業者也坦承：「壓力仍在」。一方面這波原物料價格實在漲太高，如果完全轉嫁成本，恐怕嚇跑消費者，造成需求減少；二方面政府為了抑制通膨，對於食品價格盯得非常緊，廠商轉嫁成本受阻。

另外還要留意的是，台灣疫情爆發，第二季進入高峰期，雖然不像去年5、6月實施三級警戒，但隨著確診人數持續飆升，民眾自發性減少出門，餐廳、賣場人流大受影響，可能連帶拖累食品相關銷售。