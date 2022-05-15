國泰航空迎復甦 6月招3千人 優先考慮他們

世界各國正朝向後疫時代開放做準備，香港邊境管制本月初起鬆綁，為航空業帶來曙光。港媒報導，因應航班需求上升速度較預期快，加上最新評估全球航空業有機會在明年下半年明顯復甦，國泰航空開始超前部署，繼去年重新招聘機師後，預計下月再展開大型招聘工作，恢復招聘空服員及地勤，初估徵才人數最少達3千人。

《星島日報》引述消息稱，國泰航空還在統計所需人力，連同工程人員，未來實際招聘人數可能達到6至7千人，當中一半為空服員，包括會考慮重聘以前的員工。

港府自本月初開始放寬入境及航班熔斷機制，隨下半年航班數將會顯著增多，國泰意識到人力不足問題，加上最新評估全球航空業有機會明年下半年明顯復甦，甚至可以恢復疫情前水平，故提前人力部署。消息人士坦言，香港航空業生意仍很差，但預期始終會有一天復甦，故重新開始徵人。

國泰航空2020年10月曾宣布，在集團全球範圍要裁員8500人。由於培訓新晉機師最少需一年以上，國泰去年已重新開始招聘，包括前國泰機師或從其他航空公司聘請，並於今年初展開見習培訓機師計畫。國泰正部署今年中展開更大型的招聘工作，主要招募空中服務員和地勤人員，但尚未定出具體招聘方式。

消息人士解釋，空服員也最少需兩個月培訓，但每次只能開班培訓數十人，因此經評估後，今年中便要開始招聘。至於是否回聘過去曾在國泰工作的空服員或地勤，消息人士稱「絕對歡迎」，坦言當中部分被迫離開，只是公司當時不需太多人力，故歡迎他們再次加入。

至於在航空業復甦前提前增聘人力是否加重財政負擔，消息人士坦言，若能計算準確，每月聘請數百人，一整年也可聘請數千人，可剛好配合業界的復甦步伐。另一做法是聘請預計所需略多的人力，以空服員為例，每人飛行時數減少，直到業務全面恢復時再增加他們飛行時數。

此外，大陸首架國產大型民航機C919的動態備受關注。中國商飛公司昨稱，14日6時52分，編號B-001J的C919大飛機從浦東機場第4跑道起飛，於9時54分安全降落，中國商飛公司即將交付首家用戶的首架C919大飛機首次飛行試驗圓滿完成。

C919是中國商用飛機公司研製的一款168-190座級窄體幹線客機，學名為「中短程雙發動機窄體民用運輸機」。2021年3月1日，中國東方航空與中國商飛在上海正式簽署C919大型客機購機合約，這也是C919在全球的首個正式購機合約。

（ 旺報 林勁傑）