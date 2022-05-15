通膨衝擊紡纖兩樣情 3廠笑呵呵

通膨衝擊市場對紡纖產品需求，使用在民生必需品的固聚、瓶酯粒等化纖生產廠，包括遠東新、新纖、力麗等，4月合併營收年成長率達二位數，第二季接單也仍有成長；但因服飾市場購買力下滑，品牌客戶下單動能減弱，加工絲、尼龍廠的力鵬、聯發紡第二季營運成長挑戰較高。

因疫情衝擊、海運塞港，外送平台訂單成長，對外包裝材料需求增加，下游對固聚、酯粒的需求也同步提高。新纖指出，全球對酯粒整體需求，每年以3％～4％幅度成長。今年客戶對酯粒需求訂單很旺，目前第二季產線滿載，第三季訂單也樂觀。

聚酯粒出貨大增，加上海運遞延出貨，力麗4月合併營收14.48億元，創同期歷史新高。力麗目前產項有聚酯纖維加工絲、聚酯原絲、聚酯粒，聚酯粒出口比例高達60％，在市場需求持續放大下，手中訂單能見度比一般的紡纖產品高出許多。

疫情也改變產業景氣循環。市場人士指出，以往固聚、酯粒，尤其是瓶用酯粒的傳統旺季，是從第二季開始，今年提前到第一季就有客戶拉貨，訂單能見度看到第三季底。

通膨導致消費力下滑，品牌服飾廠對大眾、規格化紡纖產品的需求跟著減少；加上油價飆漲，導致PTA、CPL等原料價格大漲，尼龍、加工絲產品價格維持在高檔，也讓客戶下單動能降緩。出貨量減少下，力鵬4月合併營收年減近一成。