成本漲 工具機業：沒利潤 寧不接單

俄烏戰爭僵持不下，推升國際原物料行情走揚，加上大陸清零防疫導致供應鏈缺斷料，工具機業近期接單衰退至少15％～20％。台灣工具機暨零組件公會理事長許文憲表示，工具機業放緩腳步，沒有利潤的訂單寧可不接。

其中程泰集團已率先表態，考量原材料、控制器及鑄件等關鍵零組件上漲，加上烏俄戰爭、大陸封城等變數，亞崴及程泰兩工具機廠通知客戶漲價，暫停接受交期六個月以上且沒有利潤的長單。

許文憲說，今年物價上漲不像去年那般火爆，但也回不到以往水準，業者為確保獲利，不再衝訂單。上半年出口商品多是更早前接單，3、4月間接單開始下滑，預估6、7月起工具機出口值會呈衰退，全年出口難成長，可能與去年持平。

他以哈伯精密為例說，冷卻機訂單能見度看到年底，日本是主要市場，因美元匯價走跌過程中，日圓貶幅超過新台幣，對產業出口傷害大。日圓貶值有利日本出口，讓台灣工具機業在大陸、歐洲及東南亞市場，陷入苦戰。

工具機廠及零組件業的上市櫃公司，憑藉匯兌收益挹注，包括東台、高鋒、協易機械及百德等工具機廠第一季皆有獲利。

由於工具機業者3、4月的接單，通常要到6、7月才出貨；出現在去年底、今年第一季接單熱絡盛況，主要反映在前四月出口值上，據統計為9.36億美元，年成長16.3％。

多家大廠主管坦言，大陸嚴格防疫，深圳、上海及鄭州等城市陸續封控，嚴格管制人流及物流，上海目前採取封閉式生產，員工實際到班只有封控前的三至四成，最多不超過五成。許多大陸客戶因此降載生產，貨出不去、零件供料也進不來，導致3、4月下單趨緩，加上鋼鐵等原材料居高不下，業者經營面臨很大的挑戰。

黑天鵝滿天飛 工研院仍估： 工具機產值年增6％

研院產科國際所調查顯示，俄烏戰爭推升原物料成本上漲，以及大陸防疫封城、國內疫情爆發、全球塞港問題未緩減、半導體缺貨未改善等問題，可能對台灣機械（含工具機）產品生產及銷售造成影響。儘管黑天鵝滿天飛，工研院產科國際所仍預估，今年台灣機械設備製造業產值為11,833.8億元、年增6.41％，工具機產值為1,387.4億元、年增6％。

該所副組長熊治民表示，俄烏戰爭造成台灣機械設備與工具機，出口到俄烏兩國的金額減少，甚至消失，但對整體出口金額影響有限。中長期而言，台灣機械產業主要面臨更不穩定的原物料供應條件，以及更分化的市場區塊。企業須更積極提高供應鏈韌性，及新興市場拓展。

俄烏均是全球能源、工業原料、糧食重要出口國，兩國衝突爆發，加上西方國家對俄羅斯採取貿易限制與金融制裁，導致全球能源、原物料價格上漲。加上尚未舒緩的塞港、供應鏈運作不順及通膨問題，今年全球經濟發展充滿負面變數。特別是原物料短缺，所引發鋼鐵、鎳等價格上漲，對台灣機械產業（含工具機）營運造成衝擊。

另外，大陸封城造成廠商停產或減產，暫時減少對台灣機械設備需求。3、4月台灣出口到中國的機械產品與工具機金額，都較去年同期減少。上海、蘇州、昆山等機械業台商聚集地，持續或間斷式封城與暫時停工，短期業者雖以庫存或調度因應，長期生產將受影響。

熊治民表示，大規模封城及相關物流管制措施，外資企業對大陸營運環境與條件重新評估，改變部分投資布局，減少投資或完全轉移，減少大陸機械設備未來市場需求。