國外疫情緩和後 商用健身器材需求轉強

國外疫情緩和後，全球知名健身房會員人數開始回籠或增加，使得商用健身器材的銷售，開始逆勢反彈；反觀，家用健身器材的銷售市況，則由強轉弱，兩者形成強烈對比，讓主力以商用健身器材為主的喬山（1736），第二季加大健身俱樂部的商用健身器材銷售布局；另以家用健身器材銷售見長的岱宇（1598），旗下格鬥重訓品牌UFC產品，今年新增美國大型零售商Walmart的線上通路銷售搶市。

喬山表示，因疫情關係，各大健身房設備更新時程，已被擱置延遲將近二年，因國外疫情緩和後，健身房會員人數開始回籠或增加，俱樂部開始採購新器材案，對於商用設備需求激增，讓公司商用健身器材營收，大有斬獲。

現今各國防疫政策，已走向開放，使得商用健身器材市場回穩，喬山正追趕原本預定的拓展目標。

喬山強調，自疫情爆發以來，首先面臨的是歐美商用健身器材需求減少，相反地，家用市場訂單大爆發；接著，全球物流壅塞及漲價風，之後又遇到亞洲疫情升溫及上海封城事件，使得健身產業近二年來頻頻遭逢上述事件的亂流影響，但喬山營運仍然穩健，且市占率持續攀高。

因疫情關係，停辦了兩年的德國FIBO健身展，今年4月首次開展，吸引來自109個國家，超過5萬名參觀者，現場氣氛熱絡，凸顯健身產業充滿活力，印證商用健身器材市場，可望逐步恢復疫情的銷售正軌。

喬山總經理羅光廷指出，因家用市場去年下半年營運比較基期低，公司今年第三、四季家用健身器材營運，可望呈現正成長，加上第三季及第四季適值商用健身器材出貨旺季，因此，公司今年營運表現，可望逐季成長。

岱宇也調整疫情緩和後的產品銷售策略，岱宇透露，因疫情後，實體通路來客率減少，起而代之的電商通路興起。為迎合消費習慣改變，岱宇旗下格鬥重訓品牌UFC產品，今年新增美國大型零售商Walmart的線上通路銷售，預期在新通路的挹注下，將有助於推升UFC品牌整體營收進一步成長。

此外，岱宇考量線上通路銷售，已成為主流的消費趨勢，為強化英國、歐洲與東南亞市場銷售，將持續調整英國線上通路商的營運體質，並協助泰國當地實體通路商開發線上通路平台，預期在線上通路銷售的普及下，希望今年下半年保持良好的成長動能。

岱宇除銷售與通路策略改變外，岱宇董事會決議買回庫藏股，自5月12日起，至7月11日止，預定買回數量3,000張，每股買回區間價格40～65元，預定買回股份占公司已發行股份總數比率2.24％。至於此次買回股份，將轉讓股份予員工，以穩住公司股價與投資者信心。

岱宇持續與STUDIO公司進行長期策略合作案

儘管全球家用健身器材需求，已回到正常淡、旺季水準，但為擴大整體營運規模，岱宇（1598）今年仍積極開發智能化健身及拓展全球銷售通路市場。其中，集團將持續優化與智能健身內容製作商STUDIO的長期策略合作案。

岱宇表示，旗下SOLE品牌的健身器材，搭載STUDIO智能健身APP，雙方陸續推出新品上市。

在開發智能化健身市場方面，岱宇說，隨著全球運動健身逐漸走向智能化，集團除將持續優化STUDIO的行銷推廣與銷售策略外，亦將持續尋找合作夥伴，結合多樣性健身與智能化服務，開發創新的智能健身產品，以滿足消費者對於智能化健身的需求，試圖搶攻智能健身市場的龐大商機。

然而，岱宇觀察目前全球原物料價格與運價費用，仍處於高檔，為有效提升集團整體獲利能力，集團將同步嚴格管控各項營業成本與費用，以期減緩外部因素的干擾，以維持集團整體營運長期穩定成長的趨勢。