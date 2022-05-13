貨櫃航運指數 今年跌逾18％

大陸復工復產出口貨量不如預期，上海航交所13日發布最新一周出口貨櫃運價指數SCFI連續17周下跌，下跌0.38％至4,147.83點，僅美西線運價小幅回升0.15％，其餘主要航線運價持續不振；累計今年來SCFI跌幅18.82％，主要受歐洲線下跌24.65％拖累，至於美東線跌幅10.76％、美西線跌幅1.18％，跌幅有限處於盤整格局。

台驊投控董座顏益財直言，目前的運價水平確實還是很高，只要運價跌幅不超過五成，航商、貨代業還是賺很多。對照長榮、陽明、萬海等貨櫃三雄第一季獲利同創新高，獲利總和高達2,025.48億元，第一季就先賺到去年全年獲利5,076.24億元的四成。

多家航商、貨代業者表示，在俄烏戰爭持續的背景下，大陸上海與北京等大城因疫情升溫相繼封控，原物料、半成品、成品進不去也出不來，拖車卡車司機也行不得也，是造成這波市場運價持續走跌的關鍵。

隨著大陸一面封控、一面復產，短期內貨量緩步回升，業界粗估4月貨量較3月少二成，5月維持穩住，在大陸官方確保今年經濟成長速度要超過美國的目標下，加快復工復產與政策支持，製造業出貨將湧現，航運業可望迎來較強勁的市場需求，屆時供應鏈壓力將再度升高，支撐運價上行。業界預估，最快5月底、6月初可以看到貨量提振。

法人也表贊同，一旦大陸解封啟動搶運潮，將是現貨市場運價跟股價的轉強點，且適用翻倍調漲的歐洲線、美國線新長約運價，對於今年海運市場審慎樂觀看待。目前看來第二季不淡，接著進入第三季傳統海運旺季，貨量、運價有機會衝高。

據SCFI最新報價，遠東到美西線每40呎櫃運價7,900美元，上漲12美元、周漲0.15％；遠東到美東線每40呎櫃運價10,560美元，下跌28美元、周跌0.26％。

遠東到歐洲線每20呎櫃運價5,860美元，下跌95美元、跌幅1.59％；遠東到地中海線20呎櫃運價6,601美元，下跌90美元、跌幅1.34％；遠東到東南亞線（新加坡航點）每20呎櫃運價992美元，下跌4美元、周跌0.4％。

累計今年來主要航線基本運價跌幅，歐洲線下跌24.65％最深，每20呎櫃運價從7,777美元降至5,860美元，下跌1,917美元；美東線跌幅10.76％，每40呎櫃運價從11,833美元降至10,560美元，下跌1,273美元；美西線跌幅僅1.18％，每40呎櫃運價從7,994美元降至7,900美元，跌幅不到100美元。

業界解讀，由此顯示美國需求仍然強勁。美西線運價5月來穩住接著小幅反彈，也反映部分航商新長約上路，帶動現貨價格轉強，一旦大陸加快復工出貨，運輸需求可望快速拉升。

港務公司申報處分1萬張陽明

「正港航海王」再出手！港務公司今年來兩度處分陽明海運股票，繼4月初出售1.5萬張後，13日再申報處分1萬張陽明股票。此次股票若全數順利出手，預計可增加業外收入11億元。

港務公司副總經理王錦榮13日指出，後續仍會視情況調整持股比例，但持股占比會維持在5％、保有陽明第三大股東的身分。

港務公司在4月8日亦曾公告轉讓1.5萬張陽明海運持股，13日再度公告轉讓1萬張股票，預定轉讓後的持股約有16.6萬張。王錦榮指出，以13日收盤價123.5元，加上港務公司持有成本12元計算，約可增加業外收入11億元。