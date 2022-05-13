SCFI連17跌 美西運價逆勢小漲0.15％

大陸復工復產出口貨量不如預期，上海航交所13日公布最新一周出口貨櫃運價指數SCFI連續17周下跌，下跌0.38％至4,147.83點，只有美西線運價小漲0.15％，其餘主要航線仍持續不振，美東線下跌0.26％、歐洲線下跌1.59％、地中海線下跌1.34％。

貨代業者表示，大陸一面封控、一面復產，短期內貨量仍無法回升，因為不僅大陸內部供應鏈斷點需要對接，就連海外供應鏈進口到大陸也需要恢復。在大陸官方下達軍令，確保大陸今年經濟成長速度要超過美國的目標下，勢將加快復工復產腳步與政策支持，業界預估最快5月底、6月初應該可以看到貨量提振。

據SCFI最新報價，遠東到美西線每40呎櫃運價7,900美元，上漲12美元、周漲0.15％；遠東到美東線每40呎櫃運價10,560美元，下跌28美元、周跌0.26％。

遠東到歐洲線每20呎櫃運價5,860美元，下跌95美元、跌幅1.59％；遠東到地中海線20呎櫃運價6,601美元，下跌90美元、跌幅1.34％；遠東到東南亞線（新加坡航點）較前一週下跌4美元，達992美元，跌幅0.4%；遠東到新加坡每20呎櫃運價992美元，下跌4美元、周跌0.4％。

延伸閱讀

3利多助飆航海王 法人揭股價解鎖時間表

貨櫃三雄營收 連九月破千億

貨櫃三雄強彈該追嗎?分析師洩本周切入點

馬士基調升財測 專家洩貨櫃三雄進場訊號