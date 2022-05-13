鎳價跌+需求弱 3不銹鋼廠接單碰壁

受大陸疫情封城管控、俄烏戰火延續及全球通膨壓力沉重等因素影響，需求動能轉弱，國際鎳價走跌，市場觀望氣氛濃厚，導致不銹鋼廠接單遇阻力，包括燁興、允強、唐榮等鋼廠都受影響，努力拚訂單。

業者表示，5月接單速度變慢，但仍有機會達標，6月接單的阻力就較大一些，仍朝目標繼續邁進。

不銹鋼專家指出，近日受大陸疫情封城管控和俄烏戰爭影響，國際鎳價每公噸一度跌破2.8萬美元，以11日鎳價表現，倫敦交易中心期貨價每公噸一度來到最低點27,750美元，上下震盪達750美元，終場收在27,806美元，單日下跌608美元，12日市場傳出大陸疫情獲控制的喜訊，鎳期貨價反彈上揚，盤中每公噸來到28,069美元附近盤旋。

對於鎳價回跌與接單情況，不銹鋼盤元大廠燁興總經理陳森龍表示，近來市場觀望氣氛濃厚，下游客戶信心薄弱，加上國際油價上漲，與歐洲市場能源成本上升，影響客戶的轉嫁能力，也影響需求動能。燁興本月接單雖還一些就可達成目標，但6月接單壓力就較沉重，公司仍將全力拚訂單，朝目標邁進。

允強也表示，近來大陸市場需求低迷，加上戰事延續，歐洲需求動能減緩，導致接單速度變慢，5月內外銷接單合計，仍可達到1.5萬公噸的預定目標，至於6月，仍在觀察整體市場情況，希望朝接單目標1.5萬公噸邁進。

唐榮則表示，受到通膨壓力變大影響，不銹鋼終端需求變差，導致該公司5月接單目前只達到60～70％以上，仍努力朝目標前進。