海岬船日租金 5月來漲一倍

多國搶煤、搶鐵礦砂大作戰，使海岬型船需求大增，帶動散裝航運BDI指數5月來猛漲，連九個交易日收紅，續創五個月新高。海岬型船日租金11日一舉突破3萬美元，5月來翻漲近一倍。

其中，巴西到大陸運輸鐵礦石的海岬型船日租金飆上46,500美元，為今年來新高，散裝航運提早迎旺季！

業界看好，這波散裝船市漲勢有機會至少延續到6月。據12日最新報價，BDI指數續漲65點至3,117點，其中海岬型BCI指數上漲209點至3,965點，平均日租金單日上漲1,734美元至32,885美元，是一般成本價1.5萬美元的倍數。

還有巴拿馬型船運價指數BPI小跌6點至3,310點，平均日租金29,790美元；輕便極限型運費指數BSI小跌9點至2,750點，平均日租金30,251美元。

據國際船舶經紀公司預測，隨著多地礦商提高產量，多國急於解決煤炭短缺問題，大陸復工復產囤積鐵礦石等，主要由海岬型、巴拿馬型船載運，航商在北半球夏季接下來數月有機會賺到高額利潤。

法人點名，國內有海岬型船隊的航商可望受惠，包括裕民、中航、新興、慧洋-KY等，裕民、慧洋部署在現貨市場的船多，可望反映在第二季財報。

中航董事長彭士孝表示，疫後經濟復甦會有一波拉貨潮，加上俄烏戰爭改變大宗物資的供應鏈，造船大國大陸因防疫封控延遲造船進度，都可能造成散裝船舶需求吃緊、運價走升，今年航運市場仍舊看好。

其中，俄烏戰改變煤炭等供應與交易模式，歐洲原計畫減少燃煤發電，但因為減少俄羅斯天然氣採購，不得不回過頭開始增加煤炭採購由遠程採購，加大海岬型船運輸需求。

裕民副總張宗良指出，目前散裝船高獲利、高需求的熱門航線，聚焦歐洲與印度遠至澳洲搶煤，還有大陸為復產復工在全球搶運鐵礦石，印度運煤使用巴拿馬型、海岬型船舶，歐洲解燃「煤」之急最近租用很多海岬型船舶，都是造成海岬型租金大漲的關鍵。