BDI衝破3千點 4檔航運股強過貨櫃3雄

散裝市況持續走強，波羅的海綜合指數（BDI）飆破3000 點大關至 3052 點，且海岬型與巴拿馬型船日租金同升至 3 萬美元左右，專家指出，散裝輪的長線景氣雖比不上貨櫃輪，但全球搶煤、搶糧使其中期姿態更高，台股散裝輪第1季EPS是今年低點，第2季及第3季將爆發性成長，看好慧洋-KY、四維航、正德與裕民等4檔後市。

BDI最新交易日飆破3000 點大關至 3052 點，連 8 個交易日收紅，續創 5 個月新高，海岬型與巴拿馬型船日租金同步回升，攀高至 3 萬美元左右。

萬寶投顧投資總監蔡明彰以大陸、印度等2個人口大國為例，印度75％電力來自燃煤，全國6成燃煤電廠的煤炭庫存不足，且3月歷史高溫使電力需求大增，因此利用俄羅斯遭制裁，卻從俄羅斯進口煤炭104萬噸，創單月紀錄。

由於印度搶運俄羅斯煤炭，3分之2來自俄羅斯遠東地區港口，推升散裝輪運價。

大陸則是全球最大煤炭消費國，今年來煤炭指數大漲13％，日前宣布5月底到明年3月止，暫時將進口煤炭關稅從6%降至零，且北從俄羅斯、南從印尼進口，一樣拉升散裝輪運價，預料全球搶煤高峰落在歐盟禁運俄羅斯煤炭生效的夏天8月。

載運煤炭需使用大型海岬型散裝輪，BCI在3月下跌3％，4月初歐盟宣布禁運俄煤，4月大漲30％，5月迄今更放大漲幅到35％，預料6~7月將噴出。

還有糧食危機造成全球搶糧，不只俄烏戰爭使烏克蘭糧食供應大減，美國、阿根廷嚴重乾旱、印度禁止小麥出口，都加大搶糧、囤糧風暴，因運送糧食使用中小型散裝輪，也使中小船舶散裝輪賺翻。

台股以中小船舶為主的散裝輪慧洋-KY，137艘船舶有30艘巴拿馬型、28艘輕便極限型、37艘輕便型，第1季EPS3.59元，創同期新高，估今年EPS上看14~15元，比去年的11元成長近3成。

四維航船隊則共計35艘，包含巴拿馬3艘、輕便極限型4艘、輕便型27艘，第1季EPS1.53元，同為同期新高，全年EPS估7元，本益比6倍。

擁有18 艘船隻的正德，均為輕便型及輕便極限型，去年第4季毛利率50.26％，今年第1季升至52.01％，第1季EPS1.35 元，創單季新高，全年上調至3~4元，本益比低於10倍。

蔡明彰認為，多數人不瞭解散裝輪特性，現貨比重最高的裕民第1季EPS1元，但目前價位 60元以上，被認為價位不便宜，但裕民第1季淨利8.43億元，同比大增150％，寫下12年來同期新高。

第1季BDI收盤僅2100點，雖然裕民EPS不會超過去年第3、4季的2元水準，不過現在BDI一路驚驚漲，裕民第2季EPS將大幅成長，未來也會反映在股價走勢上。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（ 旺得富理財網 李宗莉 ）

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