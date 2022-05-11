缺車拖累獲利 和泰車首季EPS7.86元

車市龍頭和泰汽車難逃缺車潮衝擊，上萬輛的新車缺口，對獲利帶來衝擊，11日公布的第一季財報，EPS達7.86元，儘管不若去年第一季的9.16元亮麗，但仍創下歷史單季獲利次高紀錄，獲利傲視同業。



和泰車11日召開董事會，通過第一季財報，第一季合併營收611.73億元、年減9.24％，稅後淨利42.93億元、年減14.21％，EPS7.86元，獲利仍居汽車類股之冠。



和泰車指出，去年第一季正值銷售神車Corolla Cross上市蜜月期，大量交車潮大幅墊高業績比較基期，致使今年第一季獲利減幅被放大，但獲利仍創歷史單季次高，僅次於去年第一季的9.16元。



和泰車主管指出，第一季營收獲利下滑主要受缺車問題影響，和泰車目前累積欠車數量超過1萬輛，其中進口車占比超過三分之二，包括豪華品牌凌志（Lexus）欠單逾5,000張，豐田品牌的進口車RAV4也缺至少2,000輛。



進口車單價高、毛利高，欠車狀況遠比國產車嚴重下，也直接反映在和泰車第一季銷貨毛利金額下降，拖累整體獲利。



至於和泰車獲利貢獻占比超過五成的轉投資事業中，汽車金融業的和潤企業首季獲利創新高，和泰產險大致持平；國瑞汽車（汽車製造）、車美仕（汽車配件用品）因缺車問題，貢獻度持平或小幅下滑。



而控股大陸汽車經銷商的和通汽車，也因今年大陸缺車加上封控措施影響，對和泰車獲利貢獻度大減，也影響和泰車第一季獲利表現。