福斯集團新車三連發 超前部署

車市壟罩缺車低氣壓中，福斯集團旗下四品牌奧迪、福斯、Skoda與保時捷可望率先從缺車泥淖中脫身，原廠釋出下半年供應量將可滿足訂單需求訊息下，台灣分公司加速新車上市，本周奧迪A8、Skoda Fabic、福斯T-Roc新車三連發，超前部署下半年業績。



近兩年肇因於疫情、晶片荒的缺車潮，福斯集團可說是最大的苦主之一，台灣分公司儘管滿手訂單，無奈新車供應跟不上，Skoda Taiwan原定2021全年9,000～1萬輛的銷售目標無法達陣，最終以7,200輛、小增3％的成績做收，在車源無法確認下，2022年更首度沒有訂出業績目標。



台灣福斯2021年訂單至少1.5萬張，無奈受新車供應不足，最終僅交出1.1萬輛銷售成績，還比2020年衰退。今年更因俄烏戰爭爆發，福斯集團位於烏克蘭的線束零件供應廠停工，新車供應缺口進一步擴大。



此一福斯集團的缺車低潮即將熬過。台灣福斯透露，向原廠下訂的下半年新車訂單，都已被排入生產系統，如無其他重大意外，下半年新車供應將邁向正常化，業績可望急起直追，全年力拚維持1.1萬輛、與去年相當的新車銷售成績。



台灣福斯透露，原廠緊急將烏克蘭協力廠的生產設備，轉運至其他國家繼續生產，解決線束供應瓶頸。此外，據外電報導，福斯集團日前公布第一季財報中，發表下半年晶片供應可望轉佳的樂觀看法，透露下半年新車產能恢復跡象。



福斯集團在台品牌，近期也加速新車上市的腳步，儘管本土疫情急遽升溫，包括奧迪、Skoda、福斯仍在本周發表新車上市，卡位下半年供應恢復後的訂單業績。



奧迪旗艦轎車A8推出新改款，全車系標配HD Matrix高階矩陣式LED極光頭燈組及數位式OLED尾燈，進一步提升科技未來感，長軸版的A8L更在後座導入按摩椅、腳底按摩等頂級套件功能，訴求陸上頭等艙等級的享受，定價438萬～556萬元，性能版的S8定價875萬元。



Skoda量販級的掀背車Fabia也迎來全新大改款，採用福斯集團MQB平台打造而來，整體車身尺寸、車室空間較前代明顯「大一號」，搭配1.0升、1.5升兩款渦輪增壓汽油引擎動力的選擇，最低入手價80萬元有找。Skoda Taiwan透露，新Fabia首批僅200輛配額，料11日正式發表後，很快就會被搶光。