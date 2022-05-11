原物料高漲 統一首季獲利縮水

受原物料成本高漲影響，國內食品龍頭統一11日公布今年第一季稅後純益42.33億元，季增25.3％，但較去年同期縮水21.6％，換算每股純益0.75元。



統一首季營收1,242億元，年增7.6％，但毛利率32.6％、營益率6.4％分別較去年同期下滑1.3個百分點和0.03個百分點，「雙率雙降」。



由於極端氣候、海運缺櫃等因素影響，包括「黃小玉」（黃豆、小麥、玉米）、棕櫚油等食品上游原物料價格從去年下半年開始一路狂飆，今年初再碰上俄烏大戰，進一步推高大宗原料價格，身為國內食品龍頭，統一面臨不小成本壓力。



不過統一集團董事長羅智先堅持「消費者是永遠的，原物料波動是一時的」，決定產品暫時凍漲，公司先從營運管理面加強控制成本。



從統一11日公布的獲利數字來看，雖然比去年同期衰退，但下滑幅度還在可控制範圍內。法人認為，由於成本未即時轉嫁，統一短線獲利壓力難免，但統一凍漲討好消費者的動作，長線而言對公司品牌形象大大加分，營運「短空長多」。



另外，統一重要旗艦事業統一超上周已發布財報，受認列家樂福災損拖累，上季稅後純益21.7億元，較去年同期縮水近二成。統一對統一超持股比重達45.4％、為第一大股東，獲利也跟著受到一些影響。



家樂福楊梅廠倉儲物流中心3月發生火災，保險理賠金額尚未核定，各股東按持股比例先認列災損，除統一超持股家樂福19.5％，統一本身也持股近家樂福近二成，第一季財報同樣認列相關災損。不過未來保險公司確認理賠金額，相關損失可望於業外收支項認列回沖。